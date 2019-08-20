桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

記者張君豪／桃園報導

日前爆出桃園一名少女遭繼父與生母囚禁房間內長達3年的案件！20日少女繼父出面喊冤，表示少女行為偏差，還時常有男孩子到住處樓下站崗，少女甚至在校園上演「四腳獸」戲碼，還被學校退學，他強調自己全心照顧少女，對吃上官司一事感到相當無奈，他說，少女還曾朝他大吼，「我就是賤，我做錯了」！

▲▼桃園被囚少女事件爆發，繼父出面喊冤 。（圖／記者張君豪攝，下同）

桃園一名少女被生母及繼父鎖在透天厝2樓，通往1樓和3樓的樓梯都被上了鎖，就連2樓對外窗也被膠帶給貼住，少女只能從縫隙中看外頭的世界，並用繩索垂吊裝有餅乾、汽水的吊籃，整起事件曝光後，引發外界關注。

少女繼父20日下午出面喊冤，表示少女行為偏差，還曾收到校方通知，「妳女兒在學校裡面『四腳獸』」，最後也只能請家長帶回去，如今發生這樣的事情，他直呼，「真的是無言啊」。

他無奈地說，自己每天煮好飯菜第一件事，便是為少女送便當，好吃的都留給她，「我工作累得要死兩頭跑，家裡還有2個老人家領重大傷病卡，我還要照顧妳」，反問少女，「如果妳好好求學會發生這種事情嗎？」。

少女繼父說，事件發生前，常常帶少女出門走走，甚至是去南部玩，「事情發生之後，我也有跟她聊天，她也說她做錯了，自己要反省，我說妳有需要出去，妳要跟我講，我們都會讓妳出去，那妳的態度是不是要改變」，少女則在2樓向他大吼，「我就是賤，我做錯了」、「這是我自己自找的」，直說鄰居都可以作證。

最後少女繼父重申，沒有限制少女自由，也沒有上手銬、腳鐐，想要出門只要跟知會一聲即可，他也會陪同，但若要單獨出門則需看對象。最後他強調，少女自己也曾坦言，「對，是我做錯了」。這起案件雙方說法不一致，陷入羅生門，詳細案情仍有待檢警進一步調查釐清。

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