跨年不見夫蹤影...正宮驚揭真相！他認：有壞壞　小三嬌喊「給你親」卻無罪

▲人夫跨年與小三上摩鐵被抓包，小三竟無罪。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫坦承，跨年夜當晚他與小三度上摩鐵度過了甜蜜的一晚！氣得妻子一路追到嘉義，將2人約出來談判，周女承認跨年夜有與人夫見面，但強調沒有發生性行為。台中地方法院審理後，認為事證不足，判小三無罪。

根據判決書，2017年跨年夜當晚，正宮發現老公不知去向起了疑心，最後意外得知另一半竟與周姓女子跑到嘉義一間摩鐵開房間，怒而南下將2人約到雲林縣斗六市談判，不甘受辱的正宮一氣之下告上法院。

檢察官認為，周女坦承2017年12月31日晚間有與人夫在嘉義市跨年。正宮也證稱，案發後2人都承認有在摩鐵發生性關係，還提出錄音譯文，周女曾對人夫說「那是因為我們現在在一起，所以很多事情都要坦白」、「就給你親啊給你看啊」。除此之外，周女還說「你那個9號，那個啊，到底是多少錢啊？」、「為什麼不用先付？你入住不用付嗎？」等疑似投宿的內容，被檢方認定犯了相姦罪起訴。

法院審理時，周女辯稱，與人夫有一起跨年，也有和夫妻倆見面，但強調，「當晚我沒有跟人夫到汽車旅館，也沒有發生性行為」。

法官認為，除了人夫的指述外，沒有其他的補強證據可以證明2人有在摩鐵內發生關係，決定判周女無罪。

【更多新聞】

私菸無限量團購關鍵曝光！華航副總邱彰信「開VVIP大門」：買多少都可以



小兄妹3人凌晨騎自行車瞎晃！母一接警電話「嚇歪秒掛」...真相曝光超傻眼



偷拍少年「掰開OO」又猥褻！他不認帳...扯：照片刪了手機壞掉 秒被打臉