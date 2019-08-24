老藥師殺妻自戕原因曝光！　兄弟房產分不攏子女不挺是主因

▲豐原藥局發生命案，老婦遺體準備移至殯儀館。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

豐原藥局命案原因曝光！宋姓老藥師24日早上疑似持刀殺害中風癱瘓老妻後，在浴室自戕，造成1死1傷。據了解，老翁疑似與醫師胞弟有房產分不攏問題，加上子女也沒全部力挺，宋翁「哀莫大於心死」，才想帶病妻一起離開人世。

24日上午8點，豐原區某藥局發生命案，一死一傷，退休的74歲宋姓老藥師倒臥2樓浴室，脖子有2處刀傷，老藥師73歲妻則坐在1樓廚房的輪椅上，脖子也有刀傷，已明顯死亡。

▲▼家屬悲痛在門口誦經。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，老婦已中風癱瘓5年多，並有失智症狀，平時有外傭協助照顧。宋翁生有3子1女，大兒子與3兒子已結婚，並與大、二兒子同住，去年將藥局交給2兒子經營。看似正常的家庭，卻發生人倫悲劇，外界懷疑是否因為老翁長年照顧病妻壓力過大才會狠下心下手。

據悉，藥局所在的透天厝是宋翁爸爸留下，房子雖是宋翁開藥局使用，但土地則登記在宋翁及其當牙醫的胞弟名下。

近年兩兄弟為了房產如何分配搞得不愉快，加上子女對這家族留下的祖厝意見不一，宋翁哀莫大於心死，日前就曾透露尋死念頭，豈知竟然成真。

宋翁或許不忍留下病妻一人，才會先手刃病妻後，持刀自戕。而房子因此變成凶宅，要賣恐怕也沒辦法賣出，或許也是宋翁為保住祖厝的下下策。

【更多新聞】

►休旅車凌晨空地起火！男坐駕駛座「燒成焦屍」 兒淚崩：爸說想去看醫生

►「雙膝十字韌帶斷過」 女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

►瞎編921大地震被壓後「有法力」 婦騙9人消災解厄詐417萬