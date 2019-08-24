　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老藥師殺妻自戕原因曝光！　兄弟房產分不攏子女不挺是主因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼豐原某藥局發生命案，遺體準備移至殯儀館。（圖／記者李忠憲攝）

▲豐原藥局發生命案，老婦遺體準備移至殯儀館。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

豐原藥局命案原因曝光！宋姓老藥師24日早上疑似持刀殺害中風癱瘓老妻後，在浴室自戕，造成1死1傷。據了解，老翁疑似與醫師胞弟有房產分不攏問題，加上子女也沒全部力挺，宋翁「哀莫大於心死」，才想帶病妻一起離開人世。

24日上午8點，豐原區某藥局發生命案，一死一傷，退休的74歲宋姓老藥師倒臥2樓浴室，脖子有2處刀傷，老藥師73歲妻則坐在1樓廚房的輪椅上，脖子也有刀傷，已明顯死亡。

▲▼豐原藥局命案，遺體準備移至殯儀館。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼家屬悲痛在門口誦經。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼豐原某藥局發生命案，遺體準備移至殯儀館。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，老婦已中風癱瘓5年多，並有失智症狀，平時有外傭協助照顧。宋翁生有3子1女，大兒子與3兒子已結婚，並與大、二兒子同住，去年將藥局交給2兒子經營。看似正常的家庭，卻發生人倫悲劇，外界懷疑是否因為老翁長年照顧病妻壓力過大才會狠下心下手。

據悉，藥局所在的透天厝是宋翁爸爸留下，房子雖是宋翁開藥局使用，但土地則登記在宋翁及其當牙醫的胞弟名下。

近年兩兄弟為了房產如何分配搞得不愉快，加上子女對這家族留下的祖厝意見不一，宋翁哀莫大於心死，日前就曾透露尋死念頭，豈知竟然成真。

宋翁或許不忍留下病妻一人，才會先手刃病妻後，持刀自戕。而房子因此變成凶宅，要賣恐怕也沒辦法賣出，或許也是宋翁為保住祖厝的下下策。

【更多新聞】

休旅車凌晨空地起火！男坐駕駛座「燒成焦屍」　兒淚崩：爸說想去看醫生

「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

瞎編921大地震被壓後「有法力」　婦騙9人消災解厄詐417萬

ET快訊
藥師狠殺妻原因曝！和牙醫弟房產分不攏子女又沒挺..心死帶老婆
白鹿颱風擦邊3hrs快閃出海！屏東、高雄越晚風雨越大
台中藥師拿刀往妻脖子狠砍..媳婦見血泊嚇壞！他接著上2樓浴室

關鍵字：命案,豐原,藥局,台中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

颱風白鹿來勢洶洶　金門海巡全面戒備

委外包工颱風天清淤跌落3米水溝　警消救起送醫搶救不治

太噁了！不知多少人吃下肚　印尼食品加工廠蟑螂老鼠亂竄

白鹿豪雨差點淘空山區民宿地基　台中警：已拉封鎖線

海巡彰化沿海勸離148人　颱風前往觀浪海釣可重罰25萬　

不敵白鹿強陣風摧殘　頭城搶孤15公尺高「飯棧倒塌」緊急搶救

26歲男酒駕爆撞「2環保志工+1路人」慘死！家屬哭斷腸　桃市府贈10萬慰問金

騎著爸爸的重機…扮「休假員警」亂攔車！友人爆料：他是終極渣男！

快訊／有樹垂倒…車輛回堵！　北二高南港到木柵方向大塞車

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

颱風白鹿來勢洶洶　金門海巡全面戒備

委外包工颱風天清淤跌落3米水溝　警消救起送醫搶救不治

太噁了！不知多少人吃下肚　印尼食品加工廠蟑螂老鼠亂竄

白鹿豪雨差點淘空山區民宿地基　台中警：已拉封鎖線

海巡彰化沿海勸離148人　颱風前往觀浪海釣可重罰25萬　

不敵白鹿強陣風摧殘　頭城搶孤15公尺高「飯棧倒塌」緊急搶救

26歲男酒駕爆撞「2環保志工+1路人」慘死！家屬哭斷腸　桃市府贈10萬慰問金

騎著爸爸的重機…扮「休假員警」亂攔車！友人爆料：他是終極渣男！

快訊／有樹垂倒…車輛回堵！　北二高南港到木柵方向大塞車

不斷更新／林承飛安打攻下分數　2局象5：1猿

駭人！美高中老師擬「完美校園槍擊手法」：我將殺光全校留下1000具屍體

酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

颱風白鹿來勢洶洶　金門海巡全面戒備

委外包工颱風天清淤跌落3米水溝　警消救起送醫搶救不治

3汪興奮搖擺！「攻守交換」搭肩變八腳獸　網崩潰：我看了什麼

白鹿釀農物損失197萬　番荔枝、香蕉、玉米、蘆筍遭殃

新北警長陳檡文攜手導演邱瓈寬　親征「六都電競爭霸戰」總決賽

1歲半女童遭連身鏡砸中…口鼻冒血不治　「星耀樟宜」開幕4個月意外頻傳

「白鹿」消風中！本島最快23:00脫離暴風圈　花東有望晚間解陸警

社會熱門新聞

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒..

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙..

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉..

即／台中藥局血案　藥師太太中刀..

快訊／桃園貨車失控衝撞路旁 ..

又見酒駕肇事！　肇事過彎沒減速..

藥師拿刀往老婆脖子狠砍　媳婦見..

酒駕男臉書狂曬閃照　諷刺寫「3..

老藥師殺妻自戕原因竟是兄弟分產

即／台東鹿野水淹及胸！廂型車泡..

酒駕男猛撞釀3死！死者夫爆哭摀..

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

颱風夜自撞亡　母哭斷腸：媽媽在..

她掃馬路遭撞亡！二嫂曝「鼻酸背..

更多熱門

相關新聞

藥師拿刀往老婆脖子狠砍　媳婦見血嚇壞

台中豐原一間藥局24日上午8時許發生一起命案，目前初步研判，疑似是藥師老公先殺害太太，而媳婦下樓發現老婦死亡時，老翁的身上還沒有傷，接著他才上樓在浴室自戕，而至於事件詳細案情仍有待調查釐清。

即／台中藥局血案　藥師太太中刀倒臥血泊亡

想追回女友豬隊友竟斷她同學手指

見13歲鮮肉流口水！他色喊「你O很大」脫褲抓屁

台電已建置配電自動化籲民眾防颱

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面