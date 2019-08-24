好心讓座女童「坐一下」！反被媽媽暴打　女跪地痛哭：做錯了？　

▲2人在座位上扭打成一團。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

「讓座是一種美德」這句話有時候會變成一種道德綁架。大陸一名女子近日坐高鐵時，看到一位婦人帶著小孩前來卻沒有買到票，便好心讓座給小孩。後來由於站位的人太多，所以女子又回座位上，小孩也站起來歸還位子；沒想到該名媽媽卻突然發怒，當場朝女子身上暴打。

▲由於人太多，女子1個多小時露返回座位。

據《梨視頻》報導，南京一名身穿紅裙的女子搭乘了對號座的高鐵，看見隔壁媽媽帶著一位小女童卻只有一個位置，所以便好心將座位讓給女童，自己跑到隔壁車廂的站位區。1個多小時過後，站區旅客越來越多，所以紅衣女子又返回原先座位，而小女孩也站起來將位置歸還。

►戀愛老司機：重點是眼神



沒想到一旁的媽媽突然暴怒，以「故意掀桌，夾到小孩手指」為由與紅衣女爆發口角，認為女子讓座是應該的，隨後便出手狠打對方。只見她又拉又打了紅衣女子右手手臂3下後，女子就站到座位上，一把抓住對方頭髮開始反擊。

▲目擊者表示都是媽媽先開始動的手。

2人從座位上扭打至走道，一旁的旅客趕緊衝過去將兩人拉開。警方到場後，紅衣女直接跪坐上哭訴，「我做好事還做壞了？被人家打。」目擊旅客急忙在旁邊安慰，「全車的人都知道妳在做好事。」並向警察透露，其實紅衣女子根本沒有撞到前面放東西的桌子。

事後經過調解，先動手的媽媽必需賠償紅衣女醫藥費2000元人民幣（約新台幣9000元），並向對方道歉。

該影片在網路上曝光後，網友紛紛表示女子就不該讓座，「高鐵又不是公交（公車），坐那麼久，沒必要讓坐」、「我花幾百塊座高鐵，我可不讓，需要幫助可以找乘務」、「孩子也不小了，要座位自己買票啊」、「讓座是情分，不讓是本分」、「人的善心就是這樣被消磨殆盡」。

影片點此