哥去世…弟想辦手機過戶　電信人員狂跳針：需雙方本人到場

▲黃先生帶哥哥的死亡證明想辦理手機號碼過戶，卻遭到拒絕。（圖／翻攝自梨視頻，如下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

大陸南京有一對相依為命的黃姓兄弟，哥哥在3月時不幸過世了。由於家裡大多數的證件都是用哥哥的手機號碼辦理，所以弟弟想要將手機號碼過戶到自己名下，便帶著死亡證明到手機公司辦理，卻遭到工作人員以「過戶須雙方本人到場，死亡證明也沒用」為由拒絕。

▲工作人員強調要「雙方本人持身分證」才能辦理。

據《新華網》報導，日前一段影片在網上引發網友熱議，只見影片中黃先生說明哥哥過世了，所以帶著死亡證明想要辦理手機過戶，但一直遭到拒絕。工作人員不斷重複，「過不了。過戶是需要雙方本人到場，死亡證明是過不了戶的。」「過戶必須要雙方本人持本人身分證」，讓弟弟非常傻眼。他生氣地表示，「我哥哥都死了，妳要我怎麼找到雙方當事人啊！」但工作人員只回答他，「這個號碼你可以繼續使用，但是過不到你的名下。」

▲黃先生一直解釋哥哥已經死亡。

黃先生表示，之前為了過戶一事已經打過無數次的客服電話，客服說因為是「特殊情況」所以給予辦理，不料到了現場卻一直被拒絕。對此，江蘇移動南京公司在微博上對此事件提出相關說明，表示由於原戶主過世的特殊情況，家屬可以憑親屬關係證明及相應公證檔資料到指定營業廳辦理。

▲黃先生表示曾經詢問過客服，也得到肯定答覆。

然而公司卻指出，黃先生於6月27日致電時，客服人員曾明確告知需攜帶相關證件和證明，包括公證處開具的公證書、親屬關係證明、死亡證明、新機主相關證件等，前往指定場所（未來城營業廳）提交特殊過戶申請；用戶當時也表示了解。然而辦理當天黃先生卻前往瑞金路營業廳，並要求僅憑死亡證明過戶，所以才不能過辦理。

▲中國移動公司提出相關說明。（圖／翻攝自微博／江蘇移動南京公司）

網友對於此事件持2種不同的看法，有人認為服務人員並沒有錯，「是他自己跑錯營業廳然後要求只憑一個死亡證明就辦業務，老實說這個工作人員有點冤」、「規定確實是死的，但是營業員真沒什麼權利把規定變成活的。」、「本來現在辦事就是資料不全不能辦理，你去政務中心辦事也是一樣的啊」。但是也有網友表示，「就算是老百姓不懂，營業廳工作人員好好給黃先生講清楚就可以了」、「工作人員完全可以再說一遍流程啊，非要重複：需雙方持本人身份證到場？」

對此中國移動公司也表示，現場確實存在溝通不良、解釋不清楚的情況，將會加強員工的培訓與教育，並與黃先生取得聯繫來溝通後續解決方式。

影片連結：

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