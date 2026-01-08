　
地方 地方焦點

煮魚湯忘關火釀險情　台南東區住宅未裝住警器幸女兒及時返家阻災

▲台南市東區住宅發生煮食遺忘險情，鍋具燒焦產生異味，所幸家屬即時返家關閉爐火。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東區住宅發生煮食遺忘險情，鍋具燒焦產生異味，所幸家屬即時返家關閉爐火。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區光明街發生一起煮食遺忘險釀火災案件。一名年長男子在家中煮魚湯時，疑因一時疏忽，忘記爐火仍在加熱，導致鍋內食物燒焦，屋內瀰漫焦臭異味，所幸家屬即時返家發現異狀，未釀成火災。

▲台南市東區住宅發生煮食遺忘險情，鍋具燒焦產生異味，所幸家屬即時返家關閉爐火。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，該名男子煮食後未留意爐火狀況即離開廚房，直到其女兒返家聞到屋內異味，察覺不對勁，立即前往廚房查看並迅速關閉爐火，才避免火勢進一步擴大。消防人員獲報到場後確認，現場已無火勢，也未造成人員傷亡。

消防人員進一步勘查發現，該處住宅未裝設住宅用火災警報器（住警器），火災初期無法即時發出警示，若非家屬及時返家察覺異狀，後果恐不堪設想。

▲台南市東區住宅發生煮食遺忘險情，鍋具燒焦產生異味，所幸家屬即時返家關閉爐火。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，煮食時務必遵守「人離火熄」原則，尤其家中有年長者，更應加強用火安全管理，建議可透過家人提醒、設定定時裝置或使用自動斷火設備等方式，降低煮食遺忘所帶來的風險。

消防局長楊宗林指出，煮食不慎是住宅火災常見原因之一，民眾在烹調時應避免離開廚房，同時應主動裝設住宅用火災警報器，以利在火災初期即時示警，爭取寶貴的應變與逃生時間。

市長黃偉哲也提醒，家中若有年長者，務必特別注意用火、用電安全，並呼籲市民朋友儘速裝設住宅用火災警報器，讓警報在第一時間發揮作用，共同守護居家生命與財產安全。

人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

台南跨年不只倒數迎新年，更把城市魅力推向國際舞台。已建立城市品牌的「台南好YOUNG」跨年晚會，在有限預算下成功邀集多組國內外高人氣藝人與天團演出，包括韓國女團STAYC、日本全能天后鈴木愛理，以及ALL(H)OURS等國際卡司，音樂風格橫跨搖滾、抒情到流行，讓台南跨年夜，儼然成為一場國際級音樂盛會。

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉溫潤南方海味暖胃也暖心

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉溫潤南方海味暖胃也暖心

替台南蘭花業者解套！陳亭妃修法保障原核准條件進駐花卉園區

替台南蘭花業者解套！陳亭妃修法保障原核准條件進駐花卉園區

江少慶加盟大加分　胡智爲：大補強

江少慶加盟大加分　胡智爲：大補強

鑫興鋁業捐400萬救護車助台南救護升級企業善行守護市民生命

鑫興鋁業捐400萬救護車助台南救護升級企業善行守護市民生命

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

