煮魚湯忘關火釀險情　台南東區住宅未裝住警器幸女兒及時返家阻災

▲台南市東區住宅發生煮食遺忘險情，鍋具燒焦產生異味，所幸家屬即時返家關閉爐火。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區光明街發生一起煮食遺忘險釀火災案件。一名年長男子在家中煮魚湯時，疑因一時疏忽，忘記爐火仍在加熱，導致鍋內食物燒焦，屋內瀰漫焦臭異味，所幸家屬即時返家發現異狀，未釀成火災。

消防局指出，該名男子煮食後未留意爐火狀況即離開廚房，直到其女兒返家聞到屋內異味，察覺不對勁，立即前往廚房查看並迅速關閉爐火，才避免火勢進一步擴大。消防人員獲報到場後確認，現場已無火勢，也未造成人員傷亡。

消防人員進一步勘查發現，該處住宅未裝設住宅用火災警報器（住警器），火災初期無法即時發出警示，若非家屬及時返家察覺異狀，後果恐不堪設想。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，煮食時務必遵守「人離火熄」原則，尤其家中有年長者，更應加強用火安全管理，建議可透過家人提醒、設定定時裝置或使用自動斷火設備等方式，降低煮食遺忘所帶來的風險。

消防局長楊宗林指出，煮食不慎是住宅火災常見原因之一，民眾在烹調時應避免離開廚房，同時應主動裝設住宅用火災警報器，以利在火災初期即時示警，爭取寶貴的應變與逃生時間。

市長黃偉哲也提醒，家中若有年長者，務必特別注意用火、用電安全，並呼籲市民朋友儘速裝設住宅用火災警報器，讓警報在第一時間發揮作用，共同守護居家生命與財產安全。