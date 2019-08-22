影／搭車狂逼「生理期女孩」讓位！狂男直接坐她腿上…再拿傘威脅：我打死妳

記者朱世凱／綜合報導

搭乘大眾交通運輸工具時，最怕碰上乘客因為讓座、霸坐等問題起糾紛。大陸一名老翁20日搭乘當地的地鐵時，因為找不到位置坐，便對著一個生理期剛好來的少女大吼大叫，強迫對方將座位讓給自己。女孩聽到後十分錯愕，但老人卻強硬地直接坐她腿上，將她從位置上擠出去，隨後還拿傘威脅說「我打死你！」

▼老翁無禮地要女孩讓座給他。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在湖南省長沙市，這名老翁於20日的下班尖峰時段搭乘長沙地鐵1號線時，見到車廂滿滿都是人，位置也一個都不剩，便以強硬態度要求座位上的一名少女起身讓位。從影像可見，女生並非坐在博愛座上，她只好開始與老翁理論，「你年紀大需要坐沒關係，但是這位置寫了名字嗎？」

沒想到老人聽完後大吼說，「沒寫名字，是我要坐啊！」之後就直接坐在女孩腿上。少女被擠壓後只能無奈起身，但老翁卻順勢將她推出去，還拿傘說「我打死你！」過程中有乘客不滿老翁的行為，就向他說，「讓座也要她自願嘛。」女孩也趁機批評老翁的行為與倚老賣老沒分別，「你知道女生有生理期不舒服的時候嗎？」

▼老翁拿傘企圖攻擊少女，幸好有穿黑衣的大媽幫忙掩護。（圖／翻攝自微博）

但是老翁根本聽不進去，反倒惱羞成怒，再次舉起雨傘作勢要攻擊，所幸一旁乘客上前制止。據悉，少女在車廂上難忍委屈心情，不斷啜泣拭淚，事後她趁老翁下車後便立刻報警求助，派出所也已針對事件進行深入調查。網友看完後氣得留言說，「拜託警方趕快抓到老頭子」、「他都不要臉了還打什麼碼」、「為老不尊」、「還說要打死別人，這種人需要讓座嗎？」、「老流氓」、「還好有好心大媽幫忙說話」。