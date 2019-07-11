家長抱5月大嬰兒坐扶梯！下秒「驚悚一幕」發生　老人1個動作害4人

▲5月大的嬰兒扶手梯上，頭朝下落地。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）

大陸中心／綜合報導

南京一處扶梯上日前發生了「恐怖一幕」。一位73歲的李姓老人搭扶手梯出地鐵站時，因為「一個動作」不慎向後摔倒，結果帶倒了身後的一家4口。其中，一個5個月大的戴帽嬰兒也不慎從家長手中脫落，頭部朝下落地狠摔，嚇壞眾人。

據《光明網》報導，監控顯示，身穿白色T恤的老人上電梯，卻沒有扶住手扶梯的扶手，而是扶在了外面一層的步行樓梯固定扶手上，不一會兒就因沒站穩向後倒下。

他身後的江姓女子一家4口因來不及躲避，被帶倒也集體往後狠摔。更讓人揪心的是，5個月的嬰兒也從家長手中脫落。還有兩位戴黃帽的女生，緊隨一家4口後面，不過還好躲避及時，幸運逃過一劫。事發之後，旁邊的保全第一時間按停了電扶梯，才沒有釀成悲劇。

之後，全部人都被送往醫院治療，經過檢查沒有大礙。江女右腿擦傷，孩子頭部擦傷，經民警調解，一家沒有追究老人的責任。

南京地鐵四號線龍江站2日下午1點多也發生了類似事故。當時李姓奶奶手裡拿著1個盆，進入了手扶梯。在她身後，64歲的張姓爺爺也拖著1個行李箱緊跟著上了扶梯。沒過多久，張爺爺就被摔倒的李奶奶帶倒在地，頭部受傷流血，臉部也被扶梯劃傷，目前仍舊在醫院接受治療。

▼李姓老人扶手梯上摔倒，也帶倒一家4口。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）