顛峰白鹿「缺角暴風圈」7時觸陸！花東超大豪雨彈襲上看600mm　6縣市停班課

▲白鹿颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

輕颱白鹿來襲！白鹿颱風強度已達輕颱上限，暴風圈預計在今(24日)早7點接觸台灣陸地、颱風中心預計在午後於恆春半島登陸。受到颱風影響，花蓮、台東嚴防超大豪雨，雨量上看600毫米，不可輕忽。今日台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等6縣市停止上班上課。

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▲白鹿颱風暴風圈預計7點前後接觸陸地。（圖／翻攝中央氣象局、NCDR）

根據最新氣象資料顯示，白鹿颱風目前中心在台東東南方240公里海面上，以每小時25公里速度，向西北移動，受太平洋高壓導引，快速接近台灣東南方海面，其暴風圈已進入巴士海峽，對彰化以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅。

陸上：花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門

海上：臺灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽及東沙島海面

▲花東嚴防超大豪雨，雨量預估上看600毫米。（圖／翻攝中央氣象局、NCDR）

中央氣象局預報員劉沛滕指出，白鹿颱風暴風圈預計在7點前後接觸台灣陸地、中心則會在午後登陸，預計地點會在恆春半島。暴風圈觸陸後花蓮、台東會降下超大豪雨，雨量預估有400-600毫米。當白鹿颱風登陸後，南部風雨就會增強，氣象局也針對高雄、屏東發佈豪雨特報。

超大豪雨：臺東縣、花蓮縣山區

大豪雨：花蓮縣平地、恆春半島及屏東縣山區

豪雨：高雄市、屏東縣平地、宜蘭縣山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區

大雨：新北市、臺南市、宜蘭縣平地、嘉義縣平地、嘉義市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、雲林縣、澎湖

▼白鹿中心螺旋雲雨帶西北側一直呈現缺角，對流不對稱，深對流幾乎落在南側。（圖／翻攝NAVY）