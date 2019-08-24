影／胖白鹿觸陸倒數　超大豪雨彈炸花東、大台北防強風

記者胡順惠／台北報導

今年第11號颱風白鹿，清晨6時中心位置在台東東南方220公里海面上，以每小時25公里速度，持續向西北移動，氣象局預估，暴風圈預估上午7時左右就會接觸到東南部和恆春半島的陸地，提醒民眾，過去幾個小時，颱風移動速度稍微變慢，所帶來的雨勢和風勢千萬不能大意。

▲白鹿颱風過去幾個小時的速度變慢。（圖／翻攝中央氣象局）

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氣象局技正黃椿喜表示，暴風圈上午觸陸，颱風中心位置大約在中午左右，但由於角度偏低的關係，中心是否觸陸還要再觀察。預計最快傍晚暴風圈就會離開本島，而清晨蘭嶼已經出現9級陣風，近中心風速較強，而在觸陸之後它的強度還是維持在輕颱，

陸上警戒範圍包括了，花蓮、台東、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖和金門地區等11個縣市，從預報的路徑圖來看，颱風中心應該會從恆春半島登陸再從高雄出海。

▲今天一整天將是颱風影響台灣最明顯的時間。（圖／記者黃國霖攝）

▲白鹿颱風預估會在花蓮、台東地區降下超大豪雨等級的雨量。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局表示，今天一整天是白鹿颱風影響台灣最明顯的時間，花蓮和台東山區發出超大豪雨特報，總雨量預估落在600到700毫米，花蓮平地和屏東山區大豪雨等級，台中、南投、嘉義、高雄、宜蘭列在豪雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市和澎湖則列為大雨特報。

▲今年的第11號颱風白鹿颱風，預計今（24日）上午7時左右暴風圈觸陸。（圖／翻攝NCDR）



風力部份，花蓮、台東跟恆春半島要注意強風，其中台東的平均風速會達到7-8級，陣風達到11-12級。氣象局也提醒，大台北地區受到颱風外圍環流和地形影響，今（24日）上午開始會有較強的陣風出現，民眾要注意室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理。