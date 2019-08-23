▲▼白鹿跨過！澎湖最後決定放颱風假　全台6縣市「停班停課」一覽表。

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記者許力方／綜合報導

白鹿颱風加速逼近台灣，中央氣象局預估24日可能從恆春、台東或南部近海通過台灣，23日晚間最新一報陸上警報範圍將彰化以南、花蓮以南、澎湖納入，嚴防強風豪雨。全台各縣市在22時前已經宣布是否放颱風假，包含本島台南、高雄、屏東、花蓮、台東及外島澎湖6縣市達標，宣布停班停課，其餘中部以北地區未達標準，正常上班上課。

根據最新氣象局觀測資料顯示，白鹿颱風目前中心在台東東南方約500公里海面上，加速以時速29公里速度，向西北朝台灣東南方近海移動，暴風圈逐漸接近台灣東南部海面，對彰化以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖構成威脅，且預計未來強度有增強且暴風圈擴大趨勢。

以下為8月24日全台停班停課懶人包：

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【北部地區】

基隆市：未達停班停課標準

台北市：未達停班停課標準

新北市：未達停班停課標準

桃園市：未達停班停課標準

新竹市：未達停班停課標準

新竹縣：未達停班停課標準

【中部地區】

苗栗縣：正常上班上課

台中市：正常上班上課

彰化縣：正常上班上課

雲林縣：正常上班上課

南投縣：正常上班上課

【南部地區】

嘉義市：正常上班上課

嘉義縣：正常上班上課

台南市：停班停課

高雄市：停班停課

屏東縣：停班停課

【東部地區】

宜蘭縣：正常上班上課

花蓮縣：停班停課

台東縣：23日晚間蘭嶼、綠島停班停課；24日停班停課

【外島地區】

澎湖縣：停班停課

連江縣：未達停班停課標準

金門縣：未達停班停課標準

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。