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影／白鹿加速逼台3登陸點出爐！「陸警擴大」納彰化以南　氣象局：2地區防致災雨

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記者許力方／綜合報導

第11號輕度颱風白鹿（Bailu）挾肥大暴風圈逼近，中央氣象局晚間8時30分最新海上陸上颱風警報，陸上警報範圍將彰化以南地區及澎湖納入，技正伍婉華表示，蘭嶼已經觀測到最大陣風11級，隨著颱風接近，東半部深夜開始雨勢增大，南部地區24日下午至晚上也將出現明顯降雨，預估中心將從台東、恆春或南部近海通過台灣，提醒民眾，颱風屬於容易致災的系統，短時強降雨容易帶來災害。

▲▼白鹿加速逼台3登陸點出爐！「陸警擴大」納彰化以南　氣象局：2地區防致災雨。

▲白鹿挾肥大暴風圈，加速逼台。（圖／翻攝NOAA）

請繼續往下閱讀...

伍婉華指出，目前觀測到海上最大陣風落在蘭嶼已有11級，東南部、北部沿海也觀測到7至8級陣風，隨著颱風接近，沿海強陣風更強，預估入夜開始，北部沿海、東半部及恆春有長浪，24日風浪會增大，東南部將出現6至7米浪高。目前東半部已有間歇性雨，深夜到清晨會逐漸增大，西半部24日上午開始有雨，南部地區24日下午至晚上將出現明顯降雨，要一路下至25日清晨、上午以後才會緩和。

▲▼白鹿加速逼台3登陸點出爐！「陸警擴大」納彰化以南　氣象局：2地區防致災雨。

▲▼白鹿加速逼台3登陸點出爐！「陸警擴大」納彰化以南　氣象局：2地區防致災雨。

▲白鹿直撲通過台灣，2地區防致災雨。（圖／中央氣象局）

白鹿颱風移動路徑主要受太平洋高壓影響，目前往西北向台灣東南部近海靠近，接近台灣時，是否受地形影響導致中心偏移，是未來觀測重點。伍婉華說，颱風中心從台東、恆春、南部近海通過台灣機率高，24日整天是影響明顯時候，中部以北風雨感受好像沒那麼大，但提醒民眾，颱風屬容易致災系統，經過台灣時，短時強降雨仍容易帶來災害。

氣象局觀測。白鹿從時速25公里加速至29公里，持續向西北、朝台灣東南方近海移動，其暴風圈正逐漸接近台灣東南部海面，對彰化以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅；預計此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

●警報範圍：
陸上－花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投及澎湖地區應嚴加戒備並防強風豪雨。
海上－台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

●豪雨特報：24日台東縣、花蓮縣、恆春半島及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣、屏東縣平地及高雄市、台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨；台南、高雄平地、北部山區、嘉義山區、基隆北海岸及澎湖有局部大雨發生的機率。

▼白鹿3登陸點出爐！陸警擴大納彰化以南。

▲▼白鹿加速逼台3登陸點出爐！「陸警擴大」納彰化以南　氣象局：2地區防致災雨。

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關鍵字：氣象,氣象雲,白鹿颱風

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