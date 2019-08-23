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白鹿「超大豪雨彈」重擊！達輕颱巔峰暴風圈更肥　15縣市炸豪雨熱區曝光

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▲▼白鹿跨過！澎湖最後決定放颱風假　全台6縣市「停班停課」一覽表。

▲白鹿暴風圈稍增強，已經達到輕颱巔峰。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／綜合報導

第11號輕度颱風白鹿（Bailu）逼近台灣，中央氣象局深夜11時30分持續發布海上陸上颱風警報，觀測過去3小時颱風略為增強，暴風半徑從120公里稍擴大至150公里，技正伍婉華表示，白鹿現在狀態是最強輕度颱風，動向持續逼近台灣東南部，陸警區域維持花蓮以南、南投、彰化以南、澎湖地區，降雨分布主要落在東半部、恆春半島地區，東半部、高屏有豪雨或大豪雨，尤其台東山區恐出現超大豪雨。

氣象局11時30分觀測，白鹿颱風中心位在台東東南方約410公里海面上，過去稍微減速，以時速27公里速度，朝西北持續向台灣東南部近海移動，強度有略微增強，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，7級暴風半徑稍擴大至150公里，也出現10級暴風半徑50公里。其暴風圈已進入巴士海峽，對彰化以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅。

請繼續往下閱讀...

▲▼白鹿颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼白鹿颱風降雨。（圖／中央氣象局）

▲白鹿進逼，預估東半部將有豪雨以上降雨，台東山區嚴防超大豪雨。（圖／中央氣象局）

伍婉華指出，24日受颱風影響，北部、東半部、恆春沿海有長浪，各海面風浪逐漸增大，上午到中午整個東南部浪高達6至7米，東部、東北部4至5米，目前觀測到蘭嶼已有12級強陣風，北部、東南部沿海也有7級陣風。預計東半部、恆春半島深夜至清晨降雨將變強，上半天西半部也有降雨，在颱風環流靠近後，南部地區下午至晚上增大，颱風來到台灣海峽時，雨勢明顯，且會一直下到25日（周日）清晨。

氣象局同時針對全台15縣市發布豪雨特報，24日恆春半島、花蓮縣、台東縣及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、屏東縣平地及高雄市、台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨；台南、高雄平地、北部山區、嘉義山區、基隆北海岸及澎湖有局部大雨發生機率。其中台東山區慎防可能出現局部「超大豪雨」等級降雨。

●颱風警戒區域
陸上：花蓮、台東、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投及澎湖地區應嚴加戒備並防強風豪雨海上：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備

●豪雨特報
大雨地區：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、澎湖縣
豪雨地區：台中市、南投縣、高雄市、宜蘭縣
大豪雨地區：屏東縣、花蓮縣、台東縣

▼白鹿颱風暴風半徑稍擴大至150公里，風雨預測熱區出爐。（圖／翻攝RAMBB、中央氣象局）

▲▼白鹿颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼白鹿颱風風雨預測。

▲▼白鹿颱風風雨預測。

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,白鹿颱風,颱風,超大豪雨

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