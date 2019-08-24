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「缺角白鹿」暴風圈將碰觸、登陸時間出爐！大豪雨彈轟炸　1天跑過台灣尾

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▲▼「缺角白鹿」暴風圈將碰觸、午後登陸！大豪雨彈轟炸　1天跑過台灣尾。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY、NOAA）

▲「缺角白鹿」通過暖海面，略增強、暴風圈略擴大達輕颱上限。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，第11號颱風白鹿（Bailu）已進入巴士海峽，朝台灣東南部直撲，對彰化以南地區、南投、花東、恆春半島及澎湖構成威脅，蘭嶼已經觀測到12級強陣風，預估其7級暴風半徑將於清晨觸陸，午後將從台東至恆春半島間登陸，宜花東、恆春半島首當其衝，有大豪雨發生機率。

氣象局24日凌晨2時30分最新海上陸上颱風警報，輕度颱風白鹿中心位在台東東南方約320公里海面上，忽快忽慢，又再度稍加速以時速29公里速度，向西北朝台灣東南方近海逼近，7級暴風半徑150公里，暴風圈已進入巴士海峽，彰化以南地區、南投、花東、恆春半島及澎湖納入陸上警報範圍。台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖6縣市宣布停班停課。

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▲▼「缺角白鹿」暴風圈將碰觸、午後登陸！大豪雨彈轟炸　1天跑過台灣尾。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY、NOAA）

▲▼「缺角白鹿」暴風圈將碰觸、午後登陸！大豪雨彈轟炸　1天跑過台灣尾。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY、NOAA）

▲白鹿颱風暴風圈將碰觸，午後將從台東至恆春間登陸「大豪雨彈」轟炸。（圖／中央氣象局）

隨著白鹿颱風靠近，氣象局預估，宜花東地區雨勢會越來越大，早上西半部局部地區也漸漸有短暫陣雨或雷雨，上午開始台中、南投以南及宜花東降雨持續，並有局部大雨或豪雨發生，其中台東山區有局部超大豪雨可能，台東平地、花蓮、恆春半島及屏東山區有局部大豪雨發生機率。

氣象局預報，白鹿颱風7級暴風半徑將於清晨碰觸到台灣陸地，預計中午之後至下午間，颱風中心從台東至恆春半島間登陸機率較大，屆時風力彰化以南、花東警戒區域強陣風至少達到7級，尤其恆春半島瞬間陣風可飆到12級，台東山區累積雨量更上看破500毫米，達到超大豪雨等級降雨。

「周六來匆匆、去匆匆」天氣風險公司並分析，白鹿入夜進入溫泉（暖海面）之後，有稍稍增強、暴風圈略擴大，來到輕度颱風上限，但中心外的螺旋雲帶西北側一直呈現「缺角」，對流仍不對稱，深對流幾乎都在中心南側，也是這一、兩天不斷往南修的原因。

天氣風險公司公布風雨時程表，指白鹿路徑變化空間不大，大致是清晨登陸台東到恆春一帶，目前僅北宜花出現風雨，其餘還沒有明顯感受，呈現兩個世界。預估白天後，宜蘭至台東、屏東風雨再增、影響最劇，而嘉義以南要等颱風中心越過中央山脈之後，中午開始風雨才會變明顯，新竹以北雖然不在暴風圈內，風大的感受比雨多。

▼白鹿中心螺旋雲雨帶西北側一直呈現缺角，對流不對稱，深對流幾乎落在南側。（圖／翻攝NAVY）

▲▼「缺角白鹿」暴風圈將碰觸、午後登陸！大豪雨彈轟炸　1天跑過台灣尾。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY、NOAA）

▼白鹿1天跑過台灣尾，大豪雨彈轟炸宜花東、高屏。（圖／中央氣象局）

▲▼「缺角白鹿」暴風圈將碰觸、午後登陸！大豪雨彈轟炸　1天跑過台灣尾。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY、NOAA）

▼白鹿7級暴風半徑通過區域，將出現10級強陣風以上強風。

▲▼「缺角白鹿」暴風圈將碰觸、午後登陸！大豪雨彈轟炸　1天跑過台灣尾。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY、NOAA）

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,白鹿颱風,颱風,登陸,暴風圈

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