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民進黨、台聯達共識！台北松信、新北七星區共推立委人選

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▲民進黨主席卓榮泰。（圖／翻攝自民進黨臉書）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／翻攝自民進黨臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉23日與台灣圑結聯盟主席劉一德、副祕書長王銘源及組織部主仼周倪安會面，針對在台灣團結聯盟有意提名的台北市第七選區（信義、南松山）及新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮），雙方共同商議，為避免讓中國國民黨漁翁得利，在「抗中保台」的大原則之下，雙方同意決定共同支持一組候選人對決中國國民黨。

民進黨21日中執會剛通過最新徵召名單，北市第四選區（內湖南港）由「港湖女神」高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀；第七選區（信義松山）由本來因時代力量暫緩提名的許淑華確定出征，對決國民黨的費鴻泰。另外包含苗栗縣第1選區徵召議員羅貴星、南投縣第2選區徵召水里鄉長陳癸佑、花蓮縣徵召現任立委蕭美琴。

北市第七選區民進黨提名台北市議員許淑華，台聯文宣部主任潘厚勳也在該選區有意參選；新北市第12選區部分，時代力量現任立委黃國昌確定不選，改推辦公室主任賴嘉倫上戰場，目前民進黨表態要自提人選，台聯也有意自推人選。

卓榮泰、羅文嘉23日與台聯黨討論後達成新共識，針對上述兩選區，後續將再進行細節討論，確定台北松信、新北七星選區不會出現兩黨都有候選人的情況，至於要怎麼協調還有待後續商討。

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關鍵字：民進黨,台聯,黃國昌,時代力量,許淑華

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