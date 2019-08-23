再邀卓榮泰對談　徐永明：隨時可談、時間越快越好

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

針對民進黨提名台北市議員許淑華參選台北市第七選區（信義、南松山）立委，時代力量22日發布新聞稿，表示對於民進黨打破先前的協議「深表遺憾」，遭外界解讀時代力量向民進黨「開戰」。對此，時代力量黨主席徐永明23日表示，「深表遺憾跟開戰還是有一點距離」，並再次公開邀請民進黨主席卓榮泰對談，時間、地點、內容和方式完全沒有限制，時程「愈快愈好」。

民進黨中執會21日通過提名許淑華參選松山信義區立委，與時代力量提名的陳雨凡重疊，打破先前時代力量與民進黨一選區不重複提名的協議；此外，時代力量立委黃國昌確定不選新北汐止選區，推派辦公室主任賴嘉倫參選，民進黨秘書長羅文嘉昨也表示民進黨「當然要提人」，強調不願讓本來泛綠陣營的選區變成藍軍獲勝。

時代力量22日透過新聞稿回應，對於民進黨打破與時代力量的協議「深表遺憾」。新任黨主席徐永明21日已強調，「將繼續努力、延續前任黨主席邱顯智和民進黨對談的基礎，持續展開對話與合作。」

徐永明23日受訪時表示，自己剛接下黨主席就遇到民進黨提名「當然會表示遺憾」，不過他也重申願意繼續跟民進黨對談，「隨時都可以談，內容、方式、時間、地點都沒有問題，我準備好了」。他說，自己會在「邱規徐隨」的前提下持續與民進黨溝通，請民進黨不用擔心，時代力量絕對有誠意要談。

不過時代力量前一天的聲明，遭外界解讀為是向民進黨「開戰」，徐永明則緩頰說，「還好吧，深表遺憾跟開戰還是有一點距離」，也再度表達希望能夠跟民進黨對談，接下來會持續跟包括社民黨及綠黨等第三勢力的小黨請益，尋求合作與互相支持的可能性。