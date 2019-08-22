民進黨提名許淑華參選松山信義　時代力量：打破協議深表遺憾

▲時代力量新任黨主席徐永明。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

針對民進黨提名許淑華參選台北市松山信義區立委，時代力量22日發布新聞稿，對於民進黨打破先前的協議「深表遺憾」；而民進黨秘書長羅文嘉21日稱，民進黨當然要在汐止選區提名，不然將「讓給國民黨」，時代力量認為輕看他們長期的耕耘，「作為黨秘書長的發言格局，可以更有高度與深思熟慮。」

民進黨中執會21日通過提名許淑華參選松山信義區立委，與時代力量提名的陳雨凡重疊，打破先前時代力量與民進黨一選區不重複提名的協議；此外，時代力量立委黃國昌確定不選新北汐止選區，推派辦公室主任賴嘉倫參選，民進黨秘書長羅文嘉昨也表示民進黨「當然要提人」，強調不願讓本來泛綠陣營的選區變成藍軍獲勝。

對此，時代力量22日透過新聞稿回應，對於民進黨打破與時代力量的協議「深表遺憾」。新任黨主席徐永明21日已強調，「將繼續努力、延續前任黨主席邱顯智和民進黨對談的基礎，持續展開對話與合作。」

對於羅文嘉表示，「台灣面對中國、國民黨，沒有分裂本錢，他與徐主席是好同學，愛台灣的心都是一樣的」，時代力量強調，徐永明已表明，自己在前兩次總統大選都是投給蔡英文，捍衛本土政權的決心未曾改變，但「愛台灣」不能淪為口號、話術，更需要是對人民的承諾。

另外，對於羅文嘉表明汐止選區是「讓給國民黨」的談話，更是輕看時代力量長期的耕耘，時代力量在揭弊、問政的成績有目共睹，必能爭取到最大支持，獲得選舉勝利。時代力量認為，「羅文嘉作為黨秘書長的發言格局，可以更有高度與深思熟慮。」