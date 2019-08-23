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性霸凌！港大女生控學長亂摸　還被逼拍攝不雅影片

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▲單親媽,單親,男女,女性,示意圖,性侵示意圖（圖／取自pakutaso圖庫）

港大女生投訴，學長會借著醉意對她毛手毛腳。（示意圖／取自pakutaso圖庫）

大陸中心／綜合報導

香港大學最近爆出「性霸凌」醜聞。 一名去年住進港大宿舍「偉倫堂」的女大生投訴：自己被高年級學長撫 摸大腿和手，還被逼拍攝「不雅影片」。香港大學證實接獲相關投訴，表示絕對不會姑息任何霸凌行為，將展開調查，如有足夠證據，會啟動法律程序。

港媒周五(23日)報導，一名去年住進「偉倫堂」的女生日前控訴，稱自己經常被一些學長借醉撫摸大腿和手，還被迫跟其他女生一起拍攝不雅影片。 該女生表示，自從住進「偉倫堂」起，就飽受高年級的男生霸淩：包括出席男女 住宿生樓層合辦的聚會時，被男生不斷灌酒，男生還會借著醉意對她毛手毛腳，該女生表示，感覺自己像是「酒店小姐」一樣，備受屈辱。

該女生又說，在一次「偉倫節」活動中，更有學長無理要求多名新入 住的女生拍攝不雅影片。拍攝時雖然只有女生在場，但後來卻播放給全體男女住宿生觀看。

該女生說，多名女生事前都表示不願配合拍攝，但該名學長 竟然當然當眾辱駡學妹，還揚言說若不配合就要給她們在「宿舍貢獻」這一欄打零分，最終，因為擔心會失去現有的住宿資格，包括她自己在內的多名女生，最終只好屈服。

受害女生表示，之前曾向舍監及導師反映，但未獲正視，自己反而受到更嚴重的針對和霸淩，因此忍無可忍，決定向校方投訴並公開霸淩事件。

隨後，香港大學證實接獲相關投訴，強調校方絕對不會容忍任何霸淩行為，將啟動調查程序，若有足夠證據將啟動法律程序。

全國政協副主席梁振英日前也在社群平台發文對此事作出回應。梁振英表示，受害人應該報警。香港大學生不能無法無天，此事絕對不能僅由大學內部處分了事，應該交由警方徹查，嚴肅處理。

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關鍵字：性霸凌,港大女生，香港大學

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