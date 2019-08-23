消費者平均換機週期延長至33個月！　iPhone平均18個月換機...三星16.5個月

▲美國消費者平均換機週期已延長至33個月 。（圖／Pexels ）

記者王曉敏／綜合外電報導

先前已有多則報導指出智慧型手機價格上漲與消費者換機週期延長相關聯，市場分析研究公司Strategy Analytics周四（22日）發布的報告更加證實了這個說法。調查顯示，美國消費者平均換機週期已延長至33個月（近3年），近來幾代智慧型手機的重大創新漸少，減少了用戶頻繁升級手機的需要及欲望。

根據Strategy Analytics的最新研究，目前美國消費者的平均換機週期已延長至33個月，愈來愈少用戶每1至2年就換一次機。其中，iPhone用戶平均換機週期為18個月，而三星則為16.5個月。另外，報告也指出，僅有7%的用戶願意花費超過1000美元（約新台幣3.1萬元）購買新iPhone機款或其他智慧型手機。

Strategy Analytics資深副總裁克爾（David Kerr）表示，消費者認為連續幾代旗艦機的創新減少，使得智慧型手機製造商及電信商都面臨著巨大的挑戰。 「廠商對利潤的追求使智慧型手機價格逐漸趨近1000美元甚至更高。」其中，5G手機的售價更是一大關鍵，「目前的5G手機普遍較貴，但仍有四分之一的消費者認為5G手機成為他們下一部手機很重要。」

除此之外，Strategy Analytics報告中的其他亮點還包括：

1. 蘋果與三星用戶在品牌忠誠度方面佔據了主導地位，有高達70%的消費者願意繼續購買，拉開了與二線廠商LG及Motorola的差距，兩者的用戶重複購買意願都低於50%

2. 蘋果在美國西班牙裔及亞裔市場相當吃香，市佔超過50%

3. 三星在X世代（1965年至1980年出生者）的市佔中領先，但在購買意願方面，與Z世代（1990年代中葉至2000年後出生者）相比，落後蘋果40個百分點

4. 相機功能及手機質感對女性及Z世代用戶來說甚為重要

5. 對Y世代（1980年代至1990年代出生者）和Z世代用戶來說，管理時間和遠離手機的工具愈來愈重要