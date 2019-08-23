　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

消費者平均換機週期延長至33個月！　iPhone平均18個月換機...三星16.5個月

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 智慧型手機示意圖 。（圖／Pexels ）

▲美國消費者平均換機週期已延長至33個月 。（圖／Pexels ）

記者王曉敏／綜合外電報導

先前已有多則報導指出智慧型手機價格上漲與消費者換機週期延長相關聯，市場分析研究公司Strategy Analytics周四（22日）發布的報告更加證實了這個說法。調查顯示，美國消費者平均換機週期已延長至33個月（近3年），近來幾代智慧型手機的重大創新漸少，減少了用戶頻繁升級手機的需要及欲望。

根據Strategy Analytics的最新研究，目前美國消費者的平均換機週期已延長至33個月，愈來愈少用戶每1至2年就換一次機。其中，iPhone用戶平均換機週期為18個月，而三星則為16.5個月。另外，報告也指出，僅有7%的用戶願意花費超過1000美元（約新台幣3.1萬元）購買新iPhone機款或其他智慧型手機。

Strategy Analytics資深副總裁克爾（David Kerr）表示，消費者認為連續幾代旗艦機的創新減少，使得智慧型手機製造商及電信商都面臨著巨大的挑戰。 「廠商對利潤的追求使智慧型手機價格逐漸趨近1000美元甚至更高。」其中，5G手機的售價更是一大關鍵，「目前的5G手機普遍較貴，但仍有四分之一的消費者認為5G手機成為他們下一部手機很重要。」

除此之外，Strategy Analytics報告中的其他亮點還包括：

1. 蘋果與三星用戶在品牌忠誠度方面佔據了主導地位，有高達70%的消費者願意繼續購買，拉開了與二線廠商LG及Motorola的差距，兩者的用戶重複購買意願都低於50%

2. 蘋果在美國西班牙裔及亞裔市場相當吃香，市佔超過50%

3. 三星在X世代（1965年至1980年出生者）的市佔中領先，但在購買意願方面，與Z世代（1990年代中葉至2000年後出生者）相比，落後蘋果40個百分點

4. 相機功能及手機質感對女性及Z世代用戶來說甚為重要

5. 對Y世代（1980年代至1990年代出生者）和Z世代用戶來說，管理時間和遠離手機的工具愈來愈重要

ET快訊
私菸10009只取一條！他買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790
砍頭逆子出庭認殺母　「沒掉過一滴眼淚」檢求處死刑
快訊／白鹿颱風第一槍　蘭嶼綠島宣布「今晚停班停課」

關鍵字：智慧型手機,換機週期

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

消費者平均換機週期延長至33個月！　iPhone平均18個月換機...三星16.5個月

潛水也能玩自拍！　群創推出「全球首支水下電容式觸控拍照手機」

Apple HomePod今開賣：門市擺上智慧音響讓你玩、果粉快來朝聖

搞錯了！調查顯示：多數人選購新手機根本不在意規格

彭博：蘋果新iPhone升級三鏡頭...提升低光源拍攝效果　還可反向無線充電

甜點命名走入歷史！Android Q正式命名「Android 10」

台灣三星發豪語：Q4要達台安卓高階手機市佔80%以上

星粉超狂！週三晚間開始排隊　等著今天領Note 10

直擊／三星Note 10手機明天開賣　星粉等不及在門市前搭帳篷漏夜排隊

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

消費者平均換機週期延長至33個月！　iPhone平均18個月換機...三星16.5個月

潛水也能玩自拍！　群創推出「全球首支水下電容式觸控拍照手機」

Apple HomePod今開賣：門市擺上智慧音響讓你玩、果粉快來朝聖

搞錯了！調查顯示：多數人選購新手機根本不在意規格

彭博：蘋果新iPhone升級三鏡頭...提升低光源拍攝效果　還可反向無線充電

甜點命名走入歷史！Android Q正式命名「Android 10」

台灣三星發豪語：Q4要達台安卓高階手機市佔80%以上

星粉超狂！週三晚間開始排隊　等著今天領Note 10

直擊／三星Note 10手機明天開賣　星粉等不及在門市前搭帳篷漏夜排隊

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

最大5G手機市場在對岸　聯發科評估：明年出貨量1億部

外傳裁員360人燦星旅遊3點澄清　旅遊業者：留住人才是關鍵

中職／富邦悍將本周決定3洋投　伍鐸24日最後期末考

新北市9／1取消「電動車免費停車位」！都是久佔不充電害的

夢想中的美宅！裝修前「公領域機能」要or不要　大補帖一次看

LIVE／白鹿逼近...警戒區擴大！氣象局17：40說明最新動態

白鹿陸警再擴大！高雄、花蓮也納警戒　周六「大豪雨熱區」出爐

黑道哥火拼完下體倒左勃起　醫照片子驚呆「子彈貫穿x頭最頂端」！

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋主導　白色聯盟政黨已正式立案

房仲催簽約　日籍夫妻衰買海砂屋...夜不能寐怕房垮

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

3C家電熱門新聞

迫不急待！三星Note 10手..

調查顯示：多數人選購新手機根本..

友達「超大尺寸8K HDR電視..

世界最古老網路攝影機FogCa..

彭博：蘋果新iPhone升級三..

星粉提早34小時排隊取Note..

Xperia 1再獲7月台最熱..

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就..

Android Q正式命名「A..

今年新iPhone傳9/10發..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

熊大免費貼圖來了！　LINE上..

英特爾推8款Comet Lak..

大螢幕輕薄電子書　10.3吋m..

更多熱門

相關新聞

調查顯示：多數人選購新手機根本不在意規格

電池容量多少？屏占比多少？有沒有什麼新功能？當媒體在介紹新款智慧型手機時，總離不開這幾點。不過據美國虛擬電信商（MVNO）Ting周三（21日）發布調查顯示，部分媒體認為相當重要的元素或功能，對多數消費者來說可能並不在其考慮範圍內。

15歲男暑假狂熬夜「爆長痔瘡」　醫揭年輕化關鍵

智慧手機銷量年減2.3%　華為打敗蘋果

手機功能大同小異、出貨量下滑3.8%

HTC Wildfire系列4款新機渲染圖、規格曝光

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

「20190823」超罕見　網喊長知識

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面