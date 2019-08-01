IDC：全球智慧型手機第2季銷量年減2.3%　華為再度擊敗蘋果

▲今年Q2全球智慧型手機的出貨量與去年同期相比，下滑2.3％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

根據IDC報告指出，今年第二季全球智慧型手機的出貨量與去年同期下滑2.3％，不過仍為今年來表現最好的季度；三星仍為霸主，華為第二，今年來連兩季擊敗蘋果。

報告指出，中國大陸和美國的智慧型手機出貨量在第2季中的降幅最大，但中國大陸市場在上半年的降幅小於去年同期，顯示這個全球最大的智慧型手機市場正在逐漸復甦。

IDC表示，除日本和中國大陸以外的亞洲市場表現亮眼，第2季智慧型手機的出貨量成長超過3％，這成長的動力主要來自印度及東南亞市場。

該報告指出，三星（Samsung）第2季在出貨量依然保持首位，總出貨量達7,550萬支，與去年同期的7,150萬支相比成長5.5％；全球市佔率達22.7％，高於去年同期的21％。

此外，華爲（HUAWEI）位居第二，第2季出貨量爲5,870萬支，與去年同期的5,420萬支成長8.3％；在全球市場的市佔率為17.6％，高於去年同期的15.9％。

蘋果（Apple）排行第三，出貨量爲3,380萬支，與去年同期的4,130萬支相比下降18.2％；全球市佔率爲10.1％，低於去年同期的12.1％。

小米（MI）位居第四，第2季出貨量爲3,230萬支，與去年同期的3,240萬支相比微幅下滑0.2％；全球市佔率爲9.7％，高於去年同期的9.5％。

OPPO排行第五，第2季出貨量爲2,950萬支，與去年同期的2,940萬支相比成長0.3％；全球市佔率爲8.9％，高於去年同期的8.6％。

IDC的研究分析經理斯卡塞拉（Anthony Scarsella）表示，雖然整體市場依然疲軟，但第2季的表現顯示，隨着市場開始站穩腳跟，需求也在開始回升。

此外，卡塞拉指出，中階手機的供應量上升，這些手機不但有優良的設計和功能，而且價格也低於高端機型。而且，各廠商在許多主要市場都推出了促銷計劃，使消費者願意換機。