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經典回歸！HTC Wildfire系列4款新機渲染圖、規格曝光

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科技中心／綜合報導

近來HTC的重心逐漸轉移至VR穿戴設備，原先核心的智慧型手機業務則逐漸式微，不過該公司似乎仍未放棄智慧型手機。據俄羅斯科技網站透露，HTC正在開發一系列全新智慧型手機，將有高達10款以「野火機」（Wildfire）為名的型號作為Wildfire S的後續機種。爆料網站Slashleaks稍早則曝光其中4款HTC Wildfire E系列機款渲染圖。

HTC傳聞將讓經典Wildfire野火機回歸，歐亞經濟委員會（EEC）於今年6月已通過10款HTC Wildfire系列新機名稱認證申請，包括Wildfire E、Wildfire E Plus、Wildfire E1、Wildfire E1 Plus、Wildfire E2、Wildfire E2 Plus、Wildfire E3、Wildfire E3 Plus、Wildfire R、Wildfire R Plus等，新系列的機型將延續2011年Wildfire S系列。Slashleaks稍早也在網站上曝光HTC Wildfire E、E Plus、E1 三款型號及一款型號不明的渲染圖及規格。

▼Wildfire E、Wildfire E Plus。（圖／取自Slashleaks）

▲▼HTC Wildfire渲染圖。（圖／取自Slashleaks）

兩機款外型幾乎完全相同，不過尺寸與規格方面則略有不同。

據Slashleaks透露，Wildfire E採用5.45吋螢幕，解析度為1440×720；搭載紫光展銳SC9863處理器，配備2GB RAM／128GB ROM；後置橫向雙鏡頭分別為1300萬畫素及200萬畫素，前置鏡頭則為500萬畫素；配有3000mAh容量電池，手機尺寸為147.86mm x 71.4mm x 8.9mm。

Wildfire E Plus則擁有5.99吋螢幕，螢幕解析度則同樣為1440×720；搭載聯發科Helio A22處理器，配備2GB RAM／32GB ROM；後置雙鏡頭同樣為1300萬畫素及200萬畫素，前置鏡頭則為500萬畫素；配有3000mAh容量電池，手機尺寸則為160.4mm x 67.3mm x 8.7mm。

▼HTC Wildfire E1。（圖／取自Slashleaks）

▲▼HTC Wildfire渲染圖。（圖／取自Slashleaks）

HTC Wildfire E1外型頗有Desire系列的影子。規格方面，該機款採用6.088吋螢幕，解析度為1560×720；搭載聯發科Helio A22處理器，配備3GB RAM／32GB ROM；後置單鏡頭為1600萬畫素，800萬畫素前鏡頭為「水滴式」設計；內置3000mAh電池。

▼不明型號HTC Wildfire E系列手機。（圖／取自Slashleaks）

▲▼HTC Wildfire渲染圖。（圖／取自Slashleaks）

此不明型號機款擁有6.217吋螢幕，螢幕解析度為1520×720；搭載聯發科Helio P23處理器，配備3GB RAM／32GB ROM；後置雙鏡頭分別為1600萬畫素及800萬畫素，「水滴式」前鏡頭則為1600萬畫置；電池容量則為3500mAh。從外觀設計來看，該機款與HTC過去的設計基調明顯不同，且上頭並未印上「HTC」logo，外媒推估，該機款可能是委外設計，型號則可能為HTC Wildfire E2或E3。

從規格來看，上述機款全都採用入門級的處理器，若無意外，都將為千元等級的平價機款。據外媒Rozetked
報導，上述的4機款都將於俄羅斯上市，但目前尚無法確定是否會於其他地區推出。

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關鍵字：HTC,宏達電,智慧型手機,野火機,Wildfire

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