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搞錯了！調查顯示：多數人選購新手機根本不在意規格

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▲▼iPhone 8,iPhone X 新機發表會。（圖／路透社）

▲部分媒體認為相當重要的元素或功能，對多數消費者來說可能並不在其考慮範圍內。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

電池容量多少？屏占比多少？有沒有什麼新功能？當媒體在介紹新款智慧型手機時，總離不開這幾點。不過據美國虛擬電信商（MVNO）Ting周三（21日）發布調查顯示，部分媒體認為相當重要的元素或功能，對多數消費者來說可能並不在其考慮範圍內。

Ting針對3,640名用戶進行調查，提問內容包括：選擇新機的前三項因素及換新機的理由等。調查結果顯示，無論男性或女性，在選擇新機款時第一個考慮的都是手機的價格，而男性的第二、第三關注焦點則分別為效能及儲存容量，女性則分別為作業系統及相機功能。

有趣的是，統計結果顯示，僅有1%的受訪者將「是否配備有3.5mm耳機插孔」視為其購機的前三項考慮因素之一。而多數媒體關注的屏占比與電池容量也都不是大多數消費者在意的點，前者僅有5%受訪者將其視為購機理由之一，後者則僅有4%。至於對智慧型手機製造商來說甚為重要的「新功能」，則僅有2%的受訪者在意。

在換機頻率方面，有高達47%受訪者稱其換機頻率為3至5年，這較研調預估的2至3年更久，且有23%的受訪者表示，會用到手機完全壞掉才更入新機，僅有10%受訪者會因「想要新手機」而換機。不過手機製造商看到這個結果也無須感到無力，調查結果也顯示，有18%的用戶會因「手機過時」而選擇換新機，所以推出酷炫的新機及功能，還是能購吸引消費者捧錢上門的。

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關鍵字：換新機,智慧型手機,iPhone,Android

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