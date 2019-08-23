祖父母節前高齡者分享車禍經驗　「第1名1頂安全帽」長輩有感

▲屏東縣察局交通隊屏東市永城里關懷據點與高齡者零距離接觸，關心他們行的安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊疼老敬老護老，在祖父母節前夕，由交通隊業務組長程大維偕同3名警察同仁，結合屏東市永城里老人關懷據點與高齡者零距離接觸，關心他們行的安全，傳達正確的用路安全，以降低屏東縣內老年人事故發生率。

活動過中先由組長程大維講解加強提醒高齡者「清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物」、「儘量靠路邊行走」、「穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）」、「看清左右無來車時再儘速通過」及「防禦駕駛」等觀念。

再請現場4位民眾上台分享本身車禍經驗，讓他們更重視交通安全，並讓台下聽眾當評審，由票數最高的分享者獲得1頂安全帽，做為配合這次祖父母節敬老護老活動。

另交通隊還贈送在場的長者每人1個閃爍警示燈，讓其清晨或傍晚外出時可以佩戴在身上，加強警示及辨識效果。程組長強調「禮敬高齡者、就是禮敬未來的我們」，期望民眾一起重視高齡者行的安全。

屏東縣警局交通隊呼籲，「家有一老，如有一寶」請社會大眾提醒家中長者外出及多穿著色彩鮮豔衣服或配戴反光飾物，加強警示及辨識效果，籲請所有的用路人，遵守號誌及建立行人專屬路權正確觀念，大家一起敬老、護老，用愛守護長者的交通安全。