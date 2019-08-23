砍掉檳榔改種黃金果　內埔包租公：盛產期經常賣到缺貨

▲屏東縣內埔鄉果農涂順元栽種黃金果，經常賣到缺貨。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原在機械工廠上班的屏東縣內埔鄉果農涂順元，5年前離職蓋宿舍租給學生當起包租公，利用空暇把家中原種檳榔陸續砍除，改種黃金果及香蕉和酪梨，其中黃金果果香色美又富營養元素，受到消費者靑睞，盛產時常賣到缺貨。

涂順元當時要離開工作幾十年的公司，很捨不得，但因父母親年紀也大，家中田裏也需人幫忙，於是離職後把家裏附近的地改成學生宿舍，當起包租公，並將家裏原種檳榔的田地陸續砍除種黃金果等水果。

他說，起初他也不懂什麼是黃金果，是因為住宿舍的學生是唸屏科大農園系，拿了些特殊的經濟性熱帶樹苗讓他試種，從小跟長輩耕作的他有經驗，想不到一種成功，先從小面積1分半開始，種下去3年後陸續結果，這兩年收成都不錯，黃金果主要是共同運銷及網路直銷宅配，每斤都上百元，經常賣到缺貨，去年再擴大到7分地。

他指出，黃金果有50幾種品種，光他園子就10幾種，黃金果一年四季都開花，主要夏果及冬果兩季，黃色果皮，剝開來種子被果肉包覆著，有黏稠性帶有酸點口感，因富含營養成份被視為養生食材，近來黃金果盛行，不少農民砍檳榔栽種，只要管理得當，都有不錯收獲。

他為吸取更多農業資訊，也報名屏東農業大學及到農改場上課，瞭解到肥培管理及正確用藥觀念，以草生栽培方式管理，防蚊蟲叮咬用蔬果套保護，用光合菌讓土壤活化，種出皮黃果甜的黃金果，令人愛不釋手。