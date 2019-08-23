婦說「要買房急匯90萬」　銀行員急報警勸阻免受騙

▲屏東縣東港警分局坎頂派出所及時勸阻婦人匯款，保住辛苦血汗錢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉黃姓婦人遭詐騙集團以「健保卡遭冒用、監管帳戶」手法，欲到郵局向郵局人員佯稱欲購買房屋匯款，幸郵局人員機警，連絡警方處理，及時保住她辛苦的90萬元血汗錢。

警方表示，53歲的黃姓婦人日前到崁頂郵局向郵局人員辯稱是要買房子並匯款新臺幣90萬元至玉山銀行帳戶，郵局行員察覺有異，因而通報警方崁頂分駐所，警員陳秋良獲報前往處理，向她查詢求證。

黃姓婦人才慌張地表示，是接獲電話稱其健保卡遭冒用而帳戶遭監管，且絕對不能向外透露，由於詐騙集團成員對其身分相關資料皆瞭若指掌，讓她很害怕，向郵局佯稱要買房子匯款。經陳員向她分析係詐騙老梗，不要上當；她終於卸下心防及疑慮，成功保住90萬元存款，向警方再致謝。



東港警分局長劉清俊表示，常見詐騙手法，如假藉法院、檢察官、警察、行政執行處、醫院、健保局或電信業者來電，指身分證、健保卡被冒用，要監保管帳戶，存摺、印章、密碼、要將錢領（匯）出至安全帳戶、繳交保證金等、且不能向外透露，只要是提到錢、帳戶、監管、或要求操作ATM（提款機）內容，這就是詐騙，籲請民眾不要受騙，並撥打110或165防詐騙專線求證。