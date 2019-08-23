　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

婦說「要買房急匯90萬」　銀行員急報警勸阻免受騙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣東港警分局坎頂派出所及時勸阻婦人匯款，保住辛苦血汗錢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局坎頂派出所及時勸阻婦人匯款，保住辛苦血汗錢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉黃姓婦人遭詐騙集團以「健保卡遭冒用、監管帳戶」手法，欲到郵局向郵局人員佯稱欲購買房屋匯款，幸郵局人員機警，連絡警方處理，及時保住她辛苦的90萬元血汗錢。

警方表示，53歲的黃姓婦人日前到崁頂郵局向郵局人員辯稱是要買房子並匯款新臺幣90萬元至玉山銀行帳戶，郵局行員察覺有異，因而通報警方崁頂分駐所，警員陳秋良獲報前往處理，向她查詢求證。

黃姓婦人才慌張地表示，是接獲電話稱其健保卡遭冒用而帳戶遭監管，且絕對不能向外透露，由於詐騙集團成員對其身分相關資料皆瞭若指掌，讓她很害怕，向郵局佯稱要買房子匯款。經陳員向她分析係詐騙老梗，不要上當；她終於卸下心防及疑慮，成功保住90萬元存款，向警方再致謝。

東港警分局長劉清俊表示，常見詐騙手法，如假藉法院、檢察官、警察、行政執行處、醫院、健保局或電信業者來電，指身分證、健保卡被冒用，要監保管帳戶，存摺、印章、密碼、要將錢領（匯）出至安全帳戶、繳交保證金等、且不能向外透露，只要是提到錢、帳戶、監管、或要求操作ATM（提款機）內容，這就是詐騙，籲請民眾不要受騙，並撥打110或165防詐騙專線求證。

ET快訊
洗完澡用「除溼機or電風扇」吹乾浴室？網實測：這台才能徹底乾
拜四面佛犯大忌！鐵齒男頭身分離慘死　媽想起9天前早有「恐怖預
影／蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加

關鍵字：屏東,崁頂,警察,買房,90萬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警常訓首次演練破窗技巧　有效強化提昇執勤安全

白鹿襲台！花蓮豐濱「親不知子」海上古道封閉　視情開放

婦說「要買房急匯90萬」　銀行員急報警勸阻免受騙

張峻接國民黨花蓮縣黨部主委　扛下明年二合一輔選重擔

「白鹿」恐直撲台灣　海巡籲請民眾切勿戲水觀浪以免受罰

民眾臉色蒼白拒送醫　好心警堅持救回血糖飆高險休克男

西南氣流為墾丁岸邊帶來塑膠垃圾　別讓海洋生物哭泣…岸巡與民淨灘

砍掉檳榔改種黃金果　內埔包租公：盛產期經常賣到缺貨

外出買餐受困電梯20分　民眾被救出驚魂未定　

「郭柯王」合體衝擊他！韓國瑜聽到三人會面閃避不答「好，謝謝」

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

警常訓首次演練破窗技巧　有效強化提昇執勤安全

白鹿襲台！花蓮豐濱「親不知子」海上古道封閉　視情開放

婦說「要買房急匯90萬」　銀行員急報警勸阻免受騙

張峻接國民黨花蓮縣黨部主委　扛下明年二合一輔選重擔

「白鹿」恐直撲台灣　海巡籲請民眾切勿戲水觀浪以免受罰

民眾臉色蒼白拒送醫　好心警堅持救回血糖飆高險休克男

西南氣流為墾丁岸邊帶來塑膠垃圾　別讓海洋生物哭泣…岸巡與民淨灘

砍掉檳榔改種黃金果　內埔包租公：盛產期經常賣到缺貨

外出買餐受困電梯20分　民眾被救出驚魂未定　

「郭柯王」合體衝擊他！韓國瑜聽到三人會面閃避不答「好，謝謝」

中職／羅力對決羅里奇　運彩看好悍將

燦笑嬰兒照撞臉「火腿煎蛋飯」！　24萬網友笑噴：看起來很美味

U18世界盃／美國火球男壓境　10大高中新秀有7人來台

白鹿颱風來襲　羅東林管處自然步道8/23日中午封閉

公車一班班經過但他淋雨一直走　渾身濕透發抖喃喃「想回家」

白鹿颱風到蚵農「剉咧等」　怕大浪沖光光緊急出海採收

鼓勵全美語授課！北市自編4本雙語課本　8/30開學就可使用

私菸無限量團購關鍵曝光！華航副總邱彰信「開VVIP大門」：買多少都可以

日本議員行程早安排「韓國瑜遲到25分」　網友嘆：臉丟到國外

勞團指控桃園市府限制工會人員陪同勞檢　勞動部：依法並未規定需陪同

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

桃園白衣女提垃圾進超商…下秒塞..

即／開業51年！高雄華王大飯店..

妻女剛下車！高雄老翁突墜樓「猛..

包租公種黃金果　賣到缺貨

賓士離奇吊樓梯　宮前驚見關公踢..

嘉義民雄「大士爺文化祭」熱鬧開..

「郭柯王」合體衝擊！韓國瑜閃避..

金鑛咖啡經營不善大量解僱224..

中原學子前往索羅門　建置氣象系..

梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景9..

林姿妙：五結中正路8/23上午..

金門「無燈日」回味八二三砲戰歷..

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

更多熱門

相關新聞

包租公種黃金果　賣到缺貨

原在機械工廠上班的屏東縣內埔鄉果農涂順元，5年前離職蓋宿舍租給學生當起包租公，利用空暇把家中原種檳榔陸續砍除，改種黃金果及香蕉和酪梨，其中黃金果果香色美又富營養元素，受到消費者靑睞，盛產時常賣到缺貨。

開錯槍、抓錯人　警方在烏龍辦案嗎

家中堆恐怖山丘　女嬰躺垃圾旁睡

屋主兼差燙髮！媽勸…別買這間房

高雄騎士「怎可以叫我大哥？」　斯文警急道歉原因曝

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面