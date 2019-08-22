只有電腦桌乾淨！屏東爸家中堆「恐怖山丘」　女嬰夜躺垃圾堆旁睡

▲室內空間裡，吃完的食物紙盒、飲料罐、髒尿布、衛生紙堆積成垃圾山丘，空氣中瀰漫惡臭。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／屏東報導

慈善團體日前前往屏東萬丹內灣村一戶低收入戶家庭訪視，卻見室內居住空間中堆了一座高高的「垃圾小山」，獨力撫養2名稚齡女兒的父親卻從未清理，就讓2個孩子睡在惡臭的垃圾堆旁，還辯稱「我沒有時間清」。屏東海青青弘會只好動員2、30名志工到場協助，但眾人一走入內就被誇張的畫面震懾，險些當場昏倒。

據了解，該戶家庭家境並不優渥，母親領有身障手冊，日前車禍肇事還在服勞動役，留下2個年幼的女兒給父親照料，其中一名2歲的女童還有發展遲緩情況。因一人獨力照顧2個孩子，父親無法外出工作，一家四口只能暫時靠著低收入戶補助生活。

日前屏東海青青弘會到該戶家庭訪視、關懷，卻赫見居住空間堆滿垃圾，不只地板幾乎被淹沒，食物垃圾、尿布還沿著牆壁堆成一座小小山丘，家中蟑螂、老鼠亂竄，惡臭沖天，每當入夜，2個孩子就這麼倚著垃圾山入睡；仔細巡視室內，發現唯一一處較為乾淨的地方還是父親的「電腦桌」。

▲爸爸平時在家照顧2個年幼女兒，家中唯一較乾淨的空間就是「電腦桌」。（圖／東森新聞）

屏東海青青弘會看不下去，動員2、30名志工到場協助整理環境，即便戴上口罩、手套，室內「垃圾山丘」的震撼畫面、氣味仍讓志工們看傻了眼，險些當場昏倒。對於髒亂的環境，父親解釋，有一部分是還在整理，準備要拿去資源回收，「再加上老婆本來就比較亂」，因此家中垃圾才會逐漸堆積成山。

對於這戶人家，鄰居也感到相當無奈，表示最可憐的是2個年幼的小女孩，成長環境如此惡劣，就算只靠著補助過生活，環境衛生也應該注意，「這2個小孩很可憐、當然可憐，希望社會局介入，帶走她們比較好，不要讓這對父母害了她們！」

►修圖修到厭世？這款CP值很可以

【更多新聞】

►卡哇伊櫻花妹逛九份 下山手機掉小黃快哭了...警方搞定

►男撞死婦人肇逃挨告 副駕駛座女子「酒醉昏睡」不起訴

►貸款遭騙背債百萬！原住民「血淚陳情信」 檢警破獲詐騙集團6人收押

▲屋外堆積的垃圾也相當嚇人，鄰居無奈嘆息「2個小孩很可憐」。（圖／東森新聞）