大叔徵「一路玩到掛的女人」　回文噓：把人搞到懷孕後龜縮

▲趙男po文徵友要找「一路玩到掛的女人」。（圖／翻攝PTT）

記者劉昌松／台北報導

台北趙姓男子網po徵友文，想找「一路玩到掛的女人」，文情並茂地寫道「讓我們在每個城市抵死纏綿吧」，網友大讚趙男文筆不錯，卻有多年前認識趙男的女網友回文，稱趙男「把人搞到懷孕」，還附上趙男照片。趙男怒告誹謗、洩漏個資，但事後和解撤告，台北地檢署也認為女網友目的是提醒他人，洩漏個資罪嫌不足，21日處分不起訴。

▲趙男文章浪漫告白並自我介紹工作穩定，經濟不錯。（圖／翻攝PTT）

據了解，趙男是在2019年初在PTT歐兔（交友）版po徵友文，趙男文章標題就限制女性，要找「陪我享受人生 一路玩到掛的女人」，浪漫宣告「想帶妳 在櫻花樹下泡湯 玩遍整個台灣 看盡這個世界」，「開過飛機嗎？駛過帆船嗎？ 看過北極光嗎？這就是我 正在開始做的事情 但是 只缺一個妳的相伴」。

趙在文中自介有車有房，「想出國就出國不用等便宜機票」，交友條件不拘，「我不在乎妳的胸圍 在乎的是妳的胸懷」，「請告訴我 今晚該怎麼找到妳」，文末加註「對了 非誠勿擾 謝謝！」

▲女網友回文噓趙男「把人搞到懷孕」，「騙財騙色騙吃騙喝」。（圖／翻攝PTT）

有網友在文章po出當天就稱讚「文章寫得不錯」，沒想到隔天，一名多年前就在網路上和趙男交手過的康姓女子回文，點名趙XX，「把人搞到懷孕了，你現在龜縮避」，還附上趙男照片，寫出他的工作職業以及家庭裝況，稱趙男「到處騙財騙色騙吃騙喝」。

趙男怒告康女涉嫌誹謗、洩漏個資，但是到了地檢署，想想覺得如果繼續告下去，也沒有意思，因此同意和解、撤回誹謗告訴，但康女被控違反《個人資料保護法》部分不能撤告，檢察官調查後認為，康女的回文目的是提醒網友小心安全，因此適度揭露的趙男相關資訊，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

【其他新聞】

富二代偷吃小三「司機暗吹哨」 董座妻大驚：老公月付5萬包養

多金男埋伏星巴克偷拍 犯行6年逾百女受害僅找到3人提告

天下第一署人事調整 專辦大鱷「學姊陳玉萍」接任發言人