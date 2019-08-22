日高中妹海邊受訪！「驚人發育」勾魂老司機　1個手機殼破案...本尊被神出了

▲鄉民這個月初在表特po文求神人。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多台灣男生對櫻花妹都有莫名憧憬，一名網友前陣子在推特發現，日本節目到海邊採訪時，有位女高中生長相甜美，而她比基尼下的「波濤洶湧」更成為焦點。一票老司機在激動留言，最近更有神人找到本尊啦！

有鄉民這個月初在PTT表特板發文表示，「從twitter看到的，似乎是節目在海邊採訪到的日本妹子，身材頗厲害，也蠻可愛的，求大神。」只見這位比基尼妹在燦笑的同時，也放送渾圓雪乳，還非常配合主持人，示範一些讓人血脈賁張的動作。

▲關鍵手機殼。（圖／翻攝自PTT）

相隔18天，有神人依據「關鍵乳牛裝」及「手機殼」破案啦！他神出本尊的名字叫Rio，就讀岩倉高等學校三年級，而臉書粉專「神貓便利屋」也公布妹子的IG、推特，表示「日本比基尼女孩Rio同意讓大家追蹤了！」

▲網友們手刀追蹤起來了。（圖／翻攝自RIO IG）

對此，老司機們不禁洗板留言，「請收下小弟的膝蓋」、「這size才高中？到底有哪個男人受得了」、「想下廚，跟她瘋狂做菜」、「是什麼遮蔽了我的雙眼」、「極品就是給推」、「想看她制服裝，應該很緊繃」、「太神啦！偵探4你」。

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▼妹子穿乳牛裝也很可愛。（圖／翻攝自PTT）