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3餐輪流付！甘蔗男「一頓猛嗑3000」卻讓她餓整晚　放生5年...1封訊息看傻

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用餐,餐廳,約會,吃飯,生蠔（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲只要那一餐是她付錢，甘蔗男就會「無所畏懼」的狂吃。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近突然收到前男友的訊息，來意令她非常錯愕，談起這位分手5年的前任，對方老是把愛掛嘴上，但連幫她買一個漢堡都吝嗇，儘管薪水高出女方3倍，卻竭盡所能的凹她，想當初傻傻被當成盤子，如今她已釋然，「真是謝謝那個漢堡啊，讓我不用跟不對的人浪費時間。」

女網友在PTT上娓娓道來，交往期間，她和前任採取另類AA制，講好1人出1餐，「簡單來說，就是你出早餐我便出午餐，我出完午餐就換你出晚餐，然後隔天我出早餐這樣輪流。出去玩也是，會把住宿跟交通費整理好，一人出一樣，價格差不多，不會有誰吃虧，但他的薪水比我當時高約3倍，職業是金融顧問類的。」

請繼續往下閱讀...

常說旅途中最能觀察出，這個人到底和自己適不適合，能否繼續走下去，而他們兩次3天2夜的出遊，對原po來說，無疑是敲響警鐘。第一次去玩時，她就隱約感覺到，如果是她出錢的那一餐，甘蔗男就會點很多，平均一頓下來，至少花掉她2000-3000元。

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲3天2夜之旅根本照妖鏡。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

前任總說，「都要出來玩了，當然要吃好吃又氣氛佳的餐廳」，而她也欣然接受，但矛盾的是，輪到對方出錢的那一餐，瞬間就換了一副嘴臉，「他說不餓所以他不吃，我說可是我餓了，吃個小吃小餐廳也無妨，然後他就回真不想吃，如果我要吃就自己去、自己付錢。」

這時女網友突然意識到，「等於次次都是他只出早餐，我卻要付大餐的錢，而且我要吃小吃、小餐廳，不想吃高貴餐廳還不行，他會說出來玩幹嘛這麼寒酸，或是我就想跟妳在氣氛佳的地方浪漫一下，吃小吃我寧可不吃之類的。」

後來，第二次的出遊，她做足了準備，「上次是臉皮薄，有話說不出，這次不管怎樣，我絕不要再當盤子。這次是有好一點，我表現出大家一起來吃普通餐廳，你不要凹我，我也沒興趣凹你」，前面算是安全過關，結果最後一天，前任突然肚子痛，她只好幫忙跑藥局、早餐店。

▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲渣男不管她一天沒進食，直接開回家。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

慘的是，回程的路上她弄丟了錢包，卡片、現金、證件全在裡面，等於她手頭上是空無一文，當然他們的行程全亂，還得去報案、聯繫銀行掛失，原po回憶道，「忙得不可開交的時候，他老大爺自己去了麥當勞點套餐吃，說好的肚子痛呢？當下也沒想那麼多，等一切妥善處理後，才發現我整天都還沒吃東西，所以上車時我就說，等下如果有經過速食店，無所謂哪一間，想買個東西吃，就是休息站也可以。」

沒想到，甘蔗男趁她睡著時，一路開上高速公路，後來女網友起來時，也無視她抗議說很餓，只會事不關己的回，「那個休息站不好吃，沒有東西可以吃，都快到了，不然在哪個前面有麥當勞，妳再等一下」，結果對方後來一路開，真的直接開回家，還裝死說自己很累，想趕快回家睡覺，更厚臉皮的說，「妳真的會把我弄破產耶」。

一席話讓原po瞬間燃起怒火，「OMG...一個漢堡頂多幾10塊，我又不是不還你，等我拿了卡，領了錢直接拿1百給你好不好？老娘被你凹每次請大餐，我有抱怨過嗎？但故事的結局是，他還是沒有帶我去任何地方，就讓我挨餓一整晚。」女網友也解釋，由於他們住國外，假日會開的只有速食店，而且那個距離她也無法自己去。

▲每餐輪流付！甘蔗男「一頓猛嗑3000」卻讓她餓整晚　放生5年...1封訊息看傻。（圖／翻攝自PTT）

▲早點看清也好，還得感謝漢堡XDDD。（圖／翻攝自PTT）

那天晚上，她徹底看清了這個人，隔天也立刻請好友幫忙買火車票，火速殺回家，並傳訊息跟這位甘蔗男分手，對方一直講情講理、瘋狂狡辯，而她也懶得聽他講五四三，於是直接講白不合適，並封鎖了對方。

「本來都忘了他這個人，結果最近又收到他訊息...。」女網友笑說，由於前任換了新手機號碼，所以一開始她並沒有認出來，而對方一副改過自新，也坦言以前年輕犯錯、行為不成熟，就這樣聊工作、聊現況，還聲稱，後來也交往一些人，都沒有和她來得契合。

聞言，女網友也表示，自己已經有對象了，但朋友永遠不嫌多，所以如果他願意，還是能當個普通朋友；沒想到，前任敷衍了一下，突然岔開話題，問道「妳是不是還欠我錢？」然後解釋，某次約會火車票是他付的，想說既然把話都說開了，就想要回那600塊票錢。

搭車,車站,月台（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲過了這麼久還要求對方付一半車費，也真是個奇葩。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

聽完這段話，原po一頭霧水，根本沒印象有欠過他車票錢，結果甘蔗男竟說，那是他坐火車的錢，只因是來找她約會，而女網友不用出交通費，所以他覺得這筆錢應該要對分，「我再一次傻眼，個性真的是比移山還難改啊，我自己坐火車去找他的車錢，一向都是我自花，為什麼一個滿口說愛，而且薪水多我3倍的人，卻老是要凹我，所以我就打了...之後，又封鎖他了。」

對此，鄉民們全看傻了眼，「這男的臉皮比牆壁厚」、「特別出去看以為是媽佛版」、「巨嬰渣男阿」、「你們為什麼不乾脆AA制就好了」、「超爛的人，傻眼，真的瞎到爆」、「我金牛都沒摳成這樣」。

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關鍵字：甘蔗男,渣男,AA制,約會,餐廳,PTT,旅途

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