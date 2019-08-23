前刑事局主秘許瑞山包庇賭場等案　更審改判無罪

▲前刑事局主任秘書許瑞山包庇賭場案，更審獲判無罪。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

前刑事局主任秘書、三線二星高階警官許瑞山，因包庇賭場遭提起公訴。一審只認定他犯下竊佔國土罪，輕判5月，二審改判刑3年4月。案經撤銷發回更審，高院更一審於22日宣判，合議庭法官駁回檢方上訴，維持許瑞山一審無罪的判決。可上訴。

本案發生於2012年間，檢調單位查出，許瑞山透過前媒體王姓主管，與賭場業者、前刑事局偵四隊二組組長鄭富禎等人，合夥在新北市三重區開設職業麻將賭場，牟取高額分紅。檢方認為許瑞山投資賭場新台幣200萬元，每月固定收取10萬元款項，而他不僅插股賭場，更多次利用職權出入賭場參與賭博，迫使基層員警不敢前往查緝，達到包庇賭場的目的。因此提起公訴，並求刑15年。

但一審新北地院審理後，僅認定許瑞山夫婦犯下2個「竊佔國土罪」，輕判5月；至於貪污部分則判決無罪。一審判決引發譁然，案經上訴，高院二審於去年11月底宣判，改認定許瑞山共犯下刑法「公務員包庇賭場罪」、「財產來源不明罪」、以及一審的「竊佔國土罪」，合併執行3年4月；另外一審「竊佔國土罪」維持5月，得易科罰金13萬5千元，這部分先行確定。

案經最高法院審理後，將二審判決撤銷，發回高院更一審。更審法院於23日宣判，高院以查無實證為由，將許瑞山遭起訴的「公務員包庇賭場罪」、「財產來源不明罪」等罪，均判決無罪，駁回檢方上訴。本案仍可再上訴。