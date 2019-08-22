台商被控仿冒竟不需鑑定！媒體批智財法院「媚外欺台」

▲智慧財產法院不採一般鑑定程序，做出我國廠商必須賠償英商3000餘萬的判決，遭批「媚外欺台」。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

我國廠商東森得意購公司，因接受經銷商合作提案而販售大陸工廠製造的手錶，但卻遭英商布拜里公司（BURBERRY LIMITED）跨海求償。智慧財產法院6月間更審改判我國廠商必須賠償3千餘萬元，判決出爐後引起媒體批評，認為這個判決根本就是「媚外欺台」判決，智財法院甚至不用鑑定就認定仿冒，實在很偏袒外國人。

22日出刊的「法治時報」以「智財法院法官 熱愛英商名牌 舉證偏袒 嚴重不公打擊台商」為題，做出報導。報導提到智財法院107年民商上更(一)字第2號判決，案情為英商布拜里公司（BURBERRY LIMITED），來台控告我國廠商東森得易購電視購物平台，販售他們公司的名牌（BURBERRY）手錶。一審駁回英商請求，但二審到了智財法院，卻出現逆轉判決。

報導指出，「我們的法官在判決國際商業爭訟案件時，竟然，也是『一面倒』的偏袒外商，將外商的舉證責任『不斷降低』，將我國廠商的舉證『不斷增加』，甚至，到了刁難的程度。台灣廠商遇到這種判決，真是卻哭無淚，不知如何申訴！」

報導提到智財法院逆轉判決的幾個理由：

「一，鑑定不全：法院並未就扣案商品之『真偽』一一進行鑑定……智財法院在這個案子裡，就是採用『一個型號』就作為全案『全部型號』的仿冒侵權之事實認定！

二，鑑定不法：最要命的是，作為該案商品是否『成立仿冒』竟然不是用『鑑定程序』，而是由英商的代理商之員工，以擔任『證人』的方式來進行！我們都知道，法院的『鑑定』本來就應該由公正第三人來進行，如有偏頗之虞，還可向法院拒卻。因此，在審判過程中，台商一再主張，不能用『證人』代替『鑑定』，且該人是原告代理商的員工，有利益衝突問題。

三，舉證不公：……照理，英商提告仿冒，英商有責任證明，已經『出售』的手錶確實是『仿冒品』……法院故意『放任』英商代理商的員工，在法庭上『球員兼裁判』，有沒有仿冒，有沒有侵權，全都是這個美商代理商的員工，說了就算。

四，善盡義務已足：……電視平台販售之前，也做足『保證要求』工作，如：要求經銷商提供真品保證，具結『商品為真品』之責任承擔，並提供與廠商簽訂『契約書』、『保證書』，明定必須『保證』提供所有商品(包括系爭手錶)符合陳述或擔保之品質及經合法來源取得，並非仿冒品，已約束廠商不得出賣侵權商品。可惜，法官認為這些不夠……

五，有違國際商場慣例：依照國際及商場慣例，是否涉及仿冒品的『行銷責任』有二：1.事先具有『相當形式』之審核，2.被通知之後的『立即下架』之反應。問題是，該案完全沒有這些問題，第一，英商從來沒有通知台灣廠商要下架他們的商標商品；第二，台灣廠商確實有事先做足相當形式之審核工作。」

報導最後感到遺憾，「我們的智財法院，標榜是專業法院，卻是『媚外欺台』的法院，對於外商應盡的『舉證責任』，幾近說什麼都採信，對於台商的舉證責任，則是說什麼都不信。台灣廠商收到判決，忍不住浩嘆，台灣司法的不公，竟然還分『國人與外人』，且是對國人不公而偏袒外人！」