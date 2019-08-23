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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

智財法院「媚外欺台」迷信英商！媒體再批「危險可怕」

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智慧財產法院 。（圖／ETtoday資料照）

▲僅依代理商員工的片面之詞，不採用鑑定，智慧財產法院再被批「非常危險可怕」 。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

智財法院審理我國廠商東森得意購公司與英商布拜里公司（BURBERRY LIMITED）案件時，未經鑑定，竟根據代理商員工「片面說詞」，即認定侵權，並要台商賠償英商3千多萬元，媒體先批評智財法院「媚外欺台」，而媒體23日持續批評智財法院，這樣的判決，是一種「非常危險可怕」的審判作法。

23日出刊的「法治時報」以「媚外欺台 智財法官不全是 有裁示 無真品鑑定就失權」為題，做出後續報導。報導中提到我國廠商東森得意購公司，因接受經銷商合作提案而販售大陸工廠製造的手錶，但卻遭英商布拜里公司（BURBERRY LIMITED）跨海求償，智慧財產法院還判我國廠商必須賠償3千餘萬元、登報道歉。而此篇報導則舉出智財法院其他判決，認為「智財法院的法官『並非』每位法官都像上述判決，那麼胡塗地在『審判』仿冒商標的！」

報導提到案情雷同的智財法院105年民商訴字第32號判決，也是英商（BURBERRY）提告的手錶仿冒侵權案。「法官就很明理也守法的當庭裁示：原告英商必須乖乖『提供真品』並交由『第三公正單位進行鑑定』，否則，將認定有民事訴訟法第282條之1第1項妨礙舉證『失權效果』之情事。」「結果，英商（BURBERRY）面對法官的裁示，還是採取「耍賴」態度，就是不交出真品供鑑定。」

報導直接說到東森得意購與英商布拜里的判決，「法官如果採『嚴謹』要求英商必須提供真品，並送往公正第三方鑑定，則結局將完全不一樣。」

另外報導進一步提到英商在基隆濫訴的某案，認為英商布拜里公司（BURBERRY）在台灣濫訴、製造不少冤案，「英商（BURBERRY）在基隆就曾製造過這種『冤案』，幸虧被告的台商堅持上訴，並要求法院一定要送日本鑑定，鑑定結果出爐，果然是真品，被告才得到清白，但卻也是飽受訟累之摧殘。這個英商（BURBERRY）在台濫訴，險些造成冤案的官司……使無辜台灣廠商傳出蒙冤的重大『賠償代價』。」

報導認為，基隆的案件中「若非『上訴』之後，法院接受被告之請求，當場抽取『十件』，改送日本原廠鑑定，則該案就成了『英商非法打壓台商』，檢察官法官『胡理胡塗」配合『製造冤案』的真實烏龍案例。（事實上，該案為合法之平行輸入，檢方濫訴侵權商標）」

報導最後做出結論，「法官辦案，真的不能不謹慎，特別是涉外訴訟時，標榜智慧財產法院的專業法官們，更是要多加注意！台商在國際處境已經很可憐了，法官們不要再『非法』打自己人給外國人看！」

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關鍵字：法律,人權,鑑定,智財法院,智慧財產,英商,更審,迷信

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