「台灣第一家」黑心椒鹽竄全台3千攤鹹酥雞　判刑定讞

▲台灣第一家公司副總經理陳鏡如（白衣者），判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「台灣第一家」有限公司，被控於2007年起，將砷含量超標的工業用碳酸鎂摻製椒鹽粉等產品，在超市等通路販售，提供全台3000攤鹹酥雞加盟店使用。創辦人陳廷智、次子兼總經理陳星佑、長女兼副總陳鏡如均遭起訴，最高法院審理後，將陳鏡如姊弟判刑定讞，並宣告沒收不法所得1億餘元，陳廷智則歷審均獲判無罪。

台灣鹹酥雞的發明人陳廷智於1985年成立「台灣第一家」公司，獨特口味風靡一時，全台有3000攤鹹酥雞均使用該公司販售的胡椒粉相關產品。而陳廷智在2000年間，就交棒由次子陳星佑擔任總經理、長女陳鏡如當副總經理。

不過2015年間，國內爆出有調味料廠非法添加工業用碳酸鎂後，新北市衛生局稽查後，發現轄區內三重某化工廠，將工業用碳酸鎂出貨給「台灣第一家」公司。檢調單位偵辦後，將陳鏡如姊弟列為被告，並查出她們自案發前8年，就開始摻工業用碳酸鎂，用於純黑胡椒粉、純白胡椒粉、台一黑胡椒粉、台一白胡椒粉、椒鹽粉等多項商品，檢方認為她們違反食安法、犯罪嫌疑重大，分別以200萬元交保。全案偵查終結，檢方對陳廷智與陳鏡如姊弟，分別提起公訴。

一審判處陳廷智無罪，陳鏡如有期徒刑1年、陳星佑有期徒刑2年，「台灣第一家」公司處罰金600萬元，沒收不法所得1588萬餘元。案經上訴，高等法院今年初二審宣判，高院仍判處陳廷智無罪，但加重陳鏡如姊弟刑責，其中陳鏡如判刑2年、陳星佑判刑2年6月，另外「台灣第一家」公司罰金增加為700萬元，二審並宣告沒收不法所得1億1595萬餘元，足足比起一審沒收金額多了1億餘元。

全案再上訴第三審，陳鏡如姐弟均辯稱沒犯罪故意；陳鏡如更辯稱未參與犯案、不是共同正犯；縱然有誤摻不符合規格之「碳酸鎂」，應該僅屬行政處罰，不應被科以刑事處罰。但最高法院審理後，22日駁回上訴，全案定讞。

