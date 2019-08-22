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「我都不知小孩是生是死！」警烏龍抓人害陰影大　小夫妻母親怒批素質差

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記者張君豪／台北報導

刑事局日前破獲跨國販售大麻花、海洛因磚的販毒集團並成功收網逮捕主嫌、但過程中卻傳出烏龍逮人的插曲：當時兩名剛從大學畢業的楊姓男子與太太侯女開車行經警方收網的攻堅地點，新北市林口區文化北路2段、福林路口，因車子與販毒主嫌車輛停得太近，警方亮槍收網時一併攔下他們車打算盤查身分，但因在場警方都是便衣幹員，楊姓駕駛以為遭遇黑幫尋仇，急忙打方向盤踩油門打算逃離現場。當事人22日出面，認為警方素質太差，希望不要再發生類似烏龍事件。

▲刑事局驚傳緝毒抓人鬧烏龍、今天22日當事人出面說明。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局驚傳緝毒抓人鬧烏龍、22日楊姓駕駛夫妻在岳母陪同下出面說明。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局驚傳緝毒抓人鬧烏龍、今天22日當事人出面說明。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局驚傳緝毒抓人鬧烏龍、投訴人愛車彈痕累累。（圖／記者張君豪翻攝）

楊姓駕駛車上行車紀錄器清楚錄下兩人對話：「傻眼耶！傻眼！」楊男開車逃逸過程車身一度靠近攔車幹員，警方立刻開槍還擊，車輛被另輛北市警方在場埋伏的偵防車直接撞飛、車子橫打180度後逆向停在文化北路上，幹員紛紛擁槍上前，楊姓駕駛一頭誤水：「等一下，我怎麼了？」

▲刑事局驚傳緝毒抓人鬧烏龍、今天22日當事人出面說明。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局驚傳緝毒抓人鬧烏龍、投訴人愛車彈痕累累。（圖／記者張君豪翻攝）

警員一擁而上怒罵：「我們是臨檢你嗎？我們開甚麼車？你衝甚麼衝？」隨即喝令兩人下車接受盤查、楊姓男子更被當場上銬壓制倒地，身體和手腳都被警方擊破擋風玻璃的碎片割傷，造成手腳、胸背傷痕累累，侯姓女子更被警方喝令坐在大馬路快車道內側，當事人抱怨警方連給他們說明的機會都沒有。侯女今天受訪表示：「直到現在，我看到行車紀錄器都還會怕！真的很害怕！」

▲刑事局驚傳緝毒抓人鬧烏龍、今天22日當事人出面說明。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局驚傳緝毒抓人鬧烏龍、國際刑警科長甘炎民出面致歉。（圖／記者張君豪攝）

今天被警方烏龍「抓錯人」的楊姓男子帶太太與岳母出面受訪。他們表示被警方開槍追撞，「被捕後」大概被誤會了10分鐘，後來警方發現抓錯人，現場帶隊的台北市警分局小隊長有留下名片，並請轄區林口警分局交通分隊來製作筆錄。當事人抱怨，警方抓錯人卻拖到凌晨5、6點才讓他們離開、他們勉強拖著疲憊身心去桃園龜山區長庚醫院治療驗傷。

楊姓男子岳母表示，警察真的太離譜、太誇張，抓錯人迄今都沒來探視，發現抓錯人也沒帶他們去看醫生，「當下發生我都不知道我小孩是生是死」、「我覺得警察素質真得很差、希望不要有下一次」、「我們已經找律師詢問、未來不排除提告追究警方責任」。

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關鍵字：刑事局,國際刑警科,抓錯人,烏龍,開槍

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