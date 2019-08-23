苗栗縣長徐耀昌頭份棄土案　二審改判無罪暫保縣長寶座

▲苗栗縣長徐耀昌頭份棄土案二審改判無罪，暫時保住縣長職位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨苗栗縣長徐耀昌，1998年任職於苗栗縣頭份鎮長時，辦理頭份垃圾場案時被控違法核發棄土證明以圖利棄土業者。一審台北地院於2013年間，將徐耀昌依圖利罪判刑9年、褫奪公權6年。案經上訴，高等法院審理後，23日二審宣判，改判徐耀昌無罪，可上訴。徐耀昌暫時保住縣長寶座。

檢方起訴指出，徐耀昌在1998年間擔任苗栗縣頭份鎮長，他明知縣市政府要求地方政府不得收受外縣市的棄土，但卻與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者1291萬餘元，檢方依照違反《貪污治罪條例》「圖利罪」的規定，對徐耀昌等20多人提起公訴。

一審由台北地方法院審理，北院歷經12年審理後，終於在2013年7月間宣判，北院認定徐耀昌犯下圖利罪，重判有期徒刑9年、褫奪公權6年。

對於一審宣判，徐耀昌多次喊冤，強調有無犯罪自己最清楚，「沒有犯意、沒有對價，何來貪瀆？」他更說，整起案件一顆泥沙都沒進過，他也沒跟廠商吃過一頓飯，莫名其妙就被起訴，本案「嚴格講起來是烏龍事件」。他也公開批評法院，換了10幾個法官，害他每逢選舉就被拿出炒作，造成他很大的困擾，這真的很不好。

全案上訴第二審後，高等法院歷經6年審理，終於在23日宣判。高院以查無實證為由，撤銷徐耀昌一審有罪的判決，改判他無罪，本案仍可上訴第三審。由於依照《地方制度法》規定，徐耀昌若一二審均被依照貪污罪判刑，將被剝奪縣長職務，因此二審改判他無罪後，徐耀昌將暫時保住縣長寶座。