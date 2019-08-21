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菲防長懷疑「中資賭場是間諜」　中駐菲大使館嗆：菲勞工也可能是間諜

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菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 羅倫沙納（Delfin Lorenzana）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

中資近期在東南亞廣設線上博弈事業，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）16日懷疑菲律賓軍營附近的中資賭場可能變成間諜工具，但這番言論引起中方不滿，中國駐菲大使17日回嗆，中國的菲律賓勞工也可能成為間諜。面對雙方的口水戰，菲國總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）19日回應，如果中國想蒐集情報，根本不用靠近軍營。

根據《BBC中文網》報導，當得知中方的回應後，羅倫沙納於18日再次回應，「我很久沒有聽過這麼荒謬的言論」，因為菲律賓營雲商在中國「非常分散」，而且根本不在軍營附近，但菲律賓的中資博彩營運商卻雇用超過13.8萬名華人，而且業務主要是針對中國市場。

面對國防部長和中國之間的口水戰，帕內洛於19日在記者會上轉述總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的意見回應，考慮到中國現階段的技術水平，根本不用距離菲律賓軍營這麼近也能蒐集情報，而且各國彼此監視很正常，菲律賓也有充足的設備和技術可以用來蒐集中國的情報。

事實上，博弈在中國不合法，中資才會轉向東南亞發展，但線上博弈事業卻導致中國社會問題逐漸增加。對此，中國駐菲大使館曾於8日發表聲明，當地實體賭場和線上博弈公司把客群瞄準向中國公民，還非法雇用中國公民至當地工作，因此希望菲國當局可以一起合作，打擊跨境洗錢、非法雇傭等犯罪問題。

▲吸金280萬佯稱有高獲利，竟是到澳門賭博。（圖／達志示意圖）

值得一提的是，由於博弈業薪水豐厚，吸引不少華人前往當地求職，但當地卻頻繁出現中國人與博弈業牽扯的社會案件，像是菲律賓16日才發生一起中國27歲工人楊康戴著手銬，從6樓墜落身亡的慘案。據當地警方調查，楊康至當地工作幾周後想要離職，卻被雇主鎖在防盜窗上，結果在逃脫過程中不幸墜樓身亡。

在中國的呼籲下，東南亞各國已經開始動作，打擊線上博弈事業。柬埔寨先於18日成立整頓博弈業的專門小組，菲律賓博弈公司也於19日宣布，未來將停止發放新的許可證給離岸博弈營運商（POGO）。

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關鍵字：羅倫沙納,Delfin Lorenzana,菲律賓,賭博,博弈

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