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暗批解放軍軍艦挑釁　杜特蒂嗆：將給予不友善待遇

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▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）20日警告，將對未經允許就在菲律賓領海航行的外國船隻給予「不友善」待遇，這是他罕見抨擊在菲律賓海岸數英里外海域航行的解放軍艦，因為他已經面臨來自國內的批評聲浪，說他為了換取與北京當局的商業關係，就消極面對解放軍挑釁，然而這種做法似乎效果不彰，因為大陸承諾的投資進度持續放緩。

菲律賓軍方今年多次在自家領海12海里內，目擊解放軍軍艦在不同地點徘徊，杜特蒂對這種情況相當不滿，透過發言人帕內洛（Salvador Panelo）轉達。

路透社報導，帕內洛發布聲明，轉述杜特蒂的談話表示，「凡是通過我們領海的外國船隻，都必須在實際航行前通知相應的政府部門，並獲得批准，所有船隻應以友善態度遵守規定，否則我們將以不友善的方式執行規定。」帕內洛並未指名大陸，也沒有詳細說明執法後果。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）則表示，不友善的回應可能包括引導不送歡迎的船隻離開菲律賓海域。他又說，「要表現不友善的態度，我們有許多事情可以做。」

大陸海警、海軍和海上民兵的船隻不斷在菲律賓控制的南海海域及菲國領海進行活動，對此，菲律賓在最近幾週已提出多次外交抗議。

菲律賓軍方先前發布照片和引用目擊民眾說法表示，今年2月至8月初，於巴拉望島和塔威塔威省（Tawi-Tawi）外海發現解放軍軍艦出沒。羅倫沙納（Delfin Lorenzana）上週表示，那是「挑釁行為」。

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