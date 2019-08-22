雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官笑了：終於雪恥

記者傅誠、廖安莘／雲林報導

雲林地檢署14日舉辦拍賣會吸引不少民眾參加，22日二度拍賣挖土機、砂石車及曳引車等大型機具，經拍賣官將氣氛炒熱，順利帶動買氣把拍賣品賣出。此外，有「變形金鋼」之稱的貨運曳引車，二度拍賣以117萬元賣出，全場民眾雀躍歡呼。

▲ 雲林地檢署拍賣違反廢清法及盜採砂石案所扣押的曳引車。（圖／記者傅誠翻攝）





▲參加拍賣的買主來自各地。（圖／記者傅誠翻攝）

雲林地檢署14日拍賣違反廢清法及盜採砂石案所扣押的挖土機、拼裝車、貨運曳引車等大型機具，擔任拍賣官的雲林地檢署主任檢察官顏郁山，用親切幽默的方式，讓整場拍賣會笑聲不斷，但因現場出價沒有高於底價，因此流標。

顏郁山22日又再度擔任拍賣官，並表示要來雪恥。活動一開始，先由雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華說明拍賣流程，隨後由顏郁山和檢察官黃立夫聯手主持拍賣會，最後以66萬、94萬、117萬順利將2輛怪手及有「變形金鋼」之稱的貨運曳引車順利賣出。對此，顏郁山表示，「終於能交差了」。

此外，各地方地檢署都會舉辦法拍活動，由於很多民眾不知道流程。法務部行政執行署彰化分署免費舉辦「投標流程教學專案」課程，提高民眾參與拍賣活動的意願，並對法拍流程更熟悉。

►生火了！連我媽都用到發光



【更多新聞】

夫跨年夜帶小三上摩鐵 元配拿露骨錄音「給你親給你看」提告敗訴



妻罹乳癌人生毀滅！兒爆料「爸帶阿姨遊清境」 偷吃夫：我都說對不起了

