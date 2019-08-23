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陸專家稱「台灣買快淘汰的F-16V被當凱子」　我軍斥：是4.5代戰機且CP值高

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▲▼F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國國務院近日宣佈，已經批准對台灣出售66架F-16V戰機。大陸軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平表示，台灣花四代機的價格去買即將淘汰的三代機，是被當作凱子。我空軍司令部對此表示，F-16V（BLK70）型戰機具備先進系統，為第4.5代戰機，且性能及價格比（C/P值）比第5代戰機更具優勢。

空軍司令部22日晚間表示，依據國際主流標準，第4.5代戰機係提升第4代戰機航電及作戰能力，具主動電子掃描陣列雷達、資料鏈路傳遞、提升型航電系統，「作為第5代戰機前之過渡機種，但性能及價格比（C/P值）通常比第5代戰機更具優勢。」

空軍司令部再指，本次美方同意供售之F-16V（BLK70）型戰機具備先進航電系統、內建電戰套件、數據鏈路、ASEA雷達及部分匿蹤等功能，均符合國際主流標準，為第4.5代戰機，絕非媒體所述「係買淘汰的三代戰機」，屬於錯誤、假訊息，特此澄清，籲請國人放心。

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

據悉，F-16V具備短場起降、部分隱匿和視距外飛彈接戰能力，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能；另外，改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓戰機戰力大躍進。

此事軍售案是川普任內第四次對台灣出售武器，中國大陸外交部發言人華春瑩曾對此表示，美方這項舉措破壞一中原則、侵犯中國主權、嚴重干涉中國內政，「美方須立刻停止，否則，中方必將作出強烈回應，由此造成的一切後果將由美方承擔。」

▼美軍F-16V。（圖／翻攝自Tom Demerly臉書）

▲▼ 美軍F-16V左側機身的檢修面板脫落。（圖／翻攝自Tom Demerly臉書）

我外交部發言人歐江安則表示，外交部表達誠摯歡迎與感謝，也對川普政府在台美共同紀念《台灣關係法》立法40週年之際，持續不斷以具體作為履行該法及「六項保證」對我國的安全承諾，表達由衷感謝，「這次爭取F-16V戰機軍售，將強化台灣的空防戰力，具指標意義。」

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關鍵字：F-16V,解放軍,空軍司令部,宋忠平,戰機,軍售,凱子,軍武,台灣軍武

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