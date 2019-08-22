國台辦批軍售案「賣身投靠」　陸委會：缺乏文明水準

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

中國大陸國台辦發言人馬曉光今（22日）上午抨擊F-16V軍售案是賣身投靠，更指民進黨當局執意要將2300萬台灣民眾帶上絕路。對此，陸委會發言人邱垂正指出，對於國台辦的回應內容感到「高度的遺憾」，並指其「完全缺乏妥善處理兩岸關係的基本態度與文明水準」。

邱垂正指出，台灣對外採購軍備及加強自我防衛的能力。是為了維護台海和平、捍衛國家主權民主體制的必要作為，中共的無理發言，不會改變台灣拒絕「一國兩制」的決心。

他表示，北京當局對台不放棄使用武力，更頻繁以海、空軍行動侵擾台灣空域及海域，根本性地違反國際法和國際關係和平的基本原則，才是讓台海情勢緊張的主因，損害兩岸和平繁榮和兩岸人民的福祉利益。

邱垂正同時呼籲中國大陸，切勿誤判情勢升高台海區域緊張情勢，中華民國政府感謝美國對安全防衛的支持，也對保衛家園及民主自由的生活方式有決心與能力，將持續與周邊友好國家合作，共同維護台海區域和平。

事實上，軍售案成為定局後，中國大陸外交部、國台辦均紛紛發聲，其中，國台辦在19日晚間以回應此議題。馬曉光當時除了對軍售案表示「堅決反對」之外，也提到蔡英文和民進黨當局，損害兩岸同胞的利益，不惜充當美國的「馬前卒」，向美繳納高額「保護費」，最終只能成為棄子。

至於四天內的第二次回應，馬曉光同樣先就軍售案重申陸方立場。他指出，美方不顧中方強烈反對，執意對台軍售，野蠻干預中國內政，肆意違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係，公然破壞兩岸關係和台海地區和平穩定。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）