曾擊落6架解放軍米格-17！　「郭柯王」明823紀念會將同框

▲ F-86軍刀機（F-86 Sabre）。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者許祐誠／綜合報導

「八二三61周年音樂饗宴」將於明(23)日上午舉辦，日前郭台銘辦公室才證實，鴻海集團創辦人郭台銘將會應邀出席活動後，柯陣營隨後也證實，當天市長柯文哲、前立法院長王金平也會同台亮相，如果消息成真，「柯郭王」三陣營可能於明日首度同台亮相，到時候也可能在國軍在823砲戰期間的主力戰機F-86軍刀式（F-86 Sabre）戰鬥機下方合影。

F-86軍刀式戰機是美國於二次世界大戰之後，設計出的第一架噴射式戰機，不僅是全球第一架能裝備空對空導彈的戰機，同時是首架能以超音速俯衝的戰機，並於1949年服役。當年美國除了自用外，也大量軍援盟國，後來美國公司停產軍刀式飛機之後，便透過授權日本、加拿大、義大利等國的方式，延續軍刀機的生產線至1950年代末期。

▼ 中華民國國軍空軍F-86軍刀機（F-86 Sabre）。（圖／翻攝自維基百科）

當年國軍於823砲戰期間，主要便是依靠F-86戰機對抗解放軍的襲擊，因為國軍於19505至1977年代之間，共接受320架來自美國援助的F-86F戰機，當時相關裝備還在台北市中山堂前廣場展示，吸引許多民眾圍觀觀賞。

但特別的是，國軍軍刀機和他國之間有所不同，因為當時在823砲戰期間，駐華美軍顧問以戰事迫切為由，強行把美國海軍在沖繩駐防的資產調撥給國軍使用，40套AIM-9響尾蛇飛彈和相關設備便在美軍技術人員的協助下，以「明星計畫」為代號裝備在國軍的F-86F上。

1950年代中期後，台海空戰便以軍刀機擔任主角，甚至在1958年9月24日發生的九二四溫州灣空戰，中華民國空軍靠著4架各裝備2枚AIM-9B型響尾蛇飛彈的F-86F，從新竹空軍基地出發後，成功利用飛彈擊落6架解放軍空軍的米格-17（MiG-17），另用機砲擊落6架敵機。

▼ 國軍空軍於1950~60年代初期使用的主力戰鬥機，圖中F-86戰機位於岡山空軍官校軍機展示場。（圖／翻攝自維基百科）