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美售台F16V...中國反應比M1A2戰車更大　原因曝光了！

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▲▼F16-V。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-16V。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院日前批准80億美元對台軍售案，包括66架F-16V戰機。大陸外交部發言人耿爽隨後也強調，中方將採取一切必要措施，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。對此，有外媒引述專家分析指出，中國這次反應比之前大，主要是這批最新型的F-16戰機性能增強，「當解放軍進犯台海中線，就能攔截反擊，解放軍的殲-20還不一定能打贏」。

據《自由亞洲電台》報導，中國文化大學政治學系講座教授陳一新分析，美國之前售台108輛M1A2艾布蘭戰車（M1A2T Abrams），當時也引發中國的反彈，但卻沒像這次反應那麼大，主要是這批F-16C／D Block 70（台灣稱F-16V）戰機，比以前賣給台灣的F-16A／B性能更強，不僅有防禦功能，油箱也加大，航程更增加、作戰半徑增加。

▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

陳一新又稱，此次F-16V戰機還能裝載10枚中程或短程飛彈，射彈後會自己追蹤目標；電子作戰和反電子作戰系統，以及干擾敵人飛彈能力都增強，「當解放軍進犯台海中線，就能攔截展開反擊，解放軍的殲-20還不一定能打赢。」

此外，報導還引述軍事評論員施孝瑋的說法，他指出F-16V配備的紅外線，能增強偵測敵軍匿蹤的戰機，100公里左右就能抓到空中的敵機；從空戰角度來說，如果能發現敵方，「就代表你擊中敵機跟擊落敵機、在空戰中戰勝的機率相對就大。」他還說，「F-16V和解放軍的殲-20雖然不是同級的戰機，但具有跟殲-20相抗衡的能力。」  

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關鍵字：陳一新,F-16V,殲-20,川普,對台軍售,軍武,台灣軍武

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