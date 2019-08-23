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和朋友比腕力！21歲男使勁一扳「手臂當場斷2截」碎了…醫嚇傻：第一次看到

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▲▼和朋友比腕力…21歲男手臂慘斷2截。（圖／翻攝自微博）

▲和朋友比腕力，沒想到男大生卻因此折斷手臂。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

許多年輕人都喜歡與朋友「比腕力」來證明自己力氣勝過對方，不過大陸卻有一名21歲許姓男大生因此折斷骨頭。主治醫師表示，男大生因為施力過猛導致手臂「粉碎性骨折」，骨頭硬生生斷成2截，雖然先前也看過有人因為比腕力受傷，但像許同學這樣骨折的還是第一次看到。

▲▼和朋友比腕力…21歲男手臂慘斷2截。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事件發生在江蘇省常州市，許男本（8）月初晚上突然被送往武進人民醫院骨科急救，原因是和朋友「比腕力」時，因為施力過猛導致左手臂當場斷裂。從X光片可見，骨頭已經分成2截，出力的那一截向外側推了出去，傷處十分明顯。

▲▼和朋友比腕力…21歲男手臂慘斷2截。（圖／翻攝自微博）

接診的醫生表示，如此嚴重的骨折一般只出現在外傷事故，此前也接診過幾起因為「比腕力」而受傷的案例，但像許男這種粉碎性骨折，是他從醫近20年來第一次看到。醫生也指，比腕力時如果用力的方向或姿勢不對，特別是在雙方勢均力敵時突然出力，就很容易造成肱骨「螺旋形」骨折。

據悉，許男經過手術治療後已經出院休養。醫生提醒，民眾在進行對抗性運動前應做好熱身，循序漸進且量力而為，建議平時最好別玩比腕力遊戲，尤其是未成年人及有骨質疏鬆的人，就更不要嘗試；另外。不管是「比腕力」還是其他競技性運動，一定要確保人身安全，友誼第一，比賽第二。

▼如果在比腕力過程中施力不當，就有造成骨折的風險。（圖／翻攝自微博）

▲▼和朋友比腕力…21歲男手臂慘斷2截。（圖／翻攝自微博）

報導也指，大陸2016年也曾發生類似案例，株洲市一名17歲的陳姓少年因為「比腕力」弄斷了自己的右手臂，當場大聲哀嚎「好痛」，附近的同學們都嚇傻了，因為陳男的手臂腫成一大坨，外觀也明顯變形。接診醫師表示，比手腕靠的是手臂的爆發力，剎那間的力量因為超過骨頭的承受能力，才會造成意外發生。

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