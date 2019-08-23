飛奔進診所「暴走搶菜刀」…遭醫師側摔壓制！男大生偵訊沉默了

▲監視器畫面拍下，男大生飛奔闖入整復診所中。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名身穿紅衣的男大生（21歲）日前突然飛奔闖入整復診所中，還直衝後方廚房企圖搶奪菜刀。現場醫師見男大生舉止有異，急忙上前攔阻，還從後方勾住男大生頸部、將其側摔壓制，並交由警方帶回。警方初步調查，男大生在宜蘭就讀大學，趁著暑假期間返回台北住家，先前並無異狀，家屬也不知為何會突然出現脫序行為，而男大生遭逮後則沉默不語，訊後責付家長帶回管教。

監視器畫面拍下，男大生突然從街頭奔來，直接就往整復診所裡面衝，且進入室內後逕自闖入診所後方。起初，現場護理人員還以為男子是要借廁所，但後見男子舉止有異，竟是直接走進廚房內企圖搶菜刀。

由於當下男大生情緒失控暴走，還一度脫口詢問「有沒有刀？」嚇得現場等候看診的病患驚慌逃竄。整復診所業者陳先生表示，當下見情況不對，立即上前壓制男大生，先是站在後方勾住其頸部，再將他側摔壓制在地，並等候警方到場處理。

經初步調查，男大生年僅21歲，平時在宜蘭就讀大學，趁著暑假期間返回台北住處，沒想到卻會突然衝進診所搶菜刀。事後家屬接獲通知趕往警局，對於兒子的異常舉止也不明所以，表示孩子最近表現都很正常，並未有異狀；而男大生在面對警方訊問時，皆沉默不語，目前暫難得知其動機。由於男大生並未持有真刀，現場也無人受傷，因此警方訊後僅能將其責付家長帶回管教。

▼現場醫師發現情況不對，起身壓制男大生。（圖／東森新聞）