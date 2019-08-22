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嫖妓被拘留15日　英駐港職員鄭文傑「求警方別通報家屬」

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▲英領事館職員突失聯「遭拘15天」！　胡錫進：無英國置喙空間（圖／翻攝臉書「釋放Simon Cheng」）

▲有消息傳出，鄭文傑2010年就讀台大政治系，期間曾到北大、東大當交換生。（圖／翻攝臉書「釋放Simon Cheng」）

記者柯振中／綜合報導

英國駐港領事館職員鄭文傑被捕的消息傳出後，有消息傳出，鄭之所以被捕，可能與「疑似」在深圳高鐵高喊「滾回中國」有關。對此，大陸官媒《環球時報》22日表示，鄭因為涉嫌嫖妓，被警方判處15天行政拘留的處罰，沒有進行通報是出自個人請求。

鄭文傑8日前往深圳辦公，當晚準備搭乘高鐵回到香港，隨後卻失去聯絡。對於鄭文傑的失蹤，中國大陸外交部21日回應，鄭違反了《中華人民共和國治安管理處罰法》，所以被判處行政拘留。

鄭文傑被行政拘留的消息傳出後，有人在網路上分析，鄭被捕的原因，除了港獨立場以外，可能與「疑似」在深圳高鐵大喊「滾回中國」有關。

▲英領事館職員突失聯「遭拘15天」！　胡錫進：無英國置喙空間（圖／翻攝臉書「釋放Simon Cheng」）

▲警方指出，鄭文傑被捕後沒通知家屬是個人請求。（圖／翻攝臉書「釋放Simon Cheng」）

對於網路上的出現的消息，《環球時報》22日報導，鄭文傑是因為涉嫌嫖妓，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條，被羅湖警方處以拘留15日的行政處分，之所以沒有通報鄭文傑的家屬，是因為個人要求，「警方依法對其違法行為未予通報其家屬。」

報導稱，鄭文傑是自己前往深圳，違反當地法律，才會被拘捕，會鬧得如此大是因為「外媒無良炒作」。

鄭文傑2010年到2014年就讀台灣大學政治學系，期間主攻國際關係，曾到東京大學、北京大學當交換學生，畢業後前往倫敦政經學院就讀歐洲政治經濟，在2017年畢業。

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關鍵字：鄭文傑,英國駐港領事館職員,嫖妓,台灣大學,北京大學,東京大學,倫敦政經學院,粵港澳要聞

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