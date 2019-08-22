女兒對父親所為噁心！　「反送中」英籍港警的認同衝突

▲英籍香港警察機動部隊校長、總警司莊定賢。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

香港示威活動持續延燒，多位英國籍港警的身份也浮上檯面，其中包括人稱「爆頭警司」的警察機動部隊總部校長莊定賢、領導立法會周圍前線警力的陶輝，以及曾下令向襲警示威者施放催淚彈的薛鎮廷等人。不少外籍員警在衝突中扮演的角色，讓其家人遭受抨擊，甚至有人的女兒被老師告知，「對父親所為噁心！」

「央視新聞」微博指出，今年52歲的莊定賢出生於新加坡，曾服役於英國皇家海軍，於1992年加入香港警隊。莊定賢在2014年爆發的「佔中」事件中成為警隊的主要指揮官之一，他在衝突現場遭到示威者襲擊頭部，導致血流滿面，由此獲得了「爆頭警司」的綽號。

針對香港「反送中」的警民衝突，莊定賢曾指出，「我認為警方所使用的武力是成比例的，合理的。一些媒體上展示的單獨的照片特別無恥，它只展示了長達4個小時的對峙中的一刻。它試圖指責警方過度使用武力，卻沒有展示出另一方的所作所為才是警方使用武力的原因。」他也曾表示，自己13歲的女兒在學校被她的體育老師灌輸，她應該對她父親做的事感到噁心。

▲英籍香港警察陶輝。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

此外，莊定賢的「師兄」陶輝，因為在6月12日擔任向民眾開槍的警隊速龍小隊指揮官，在7月7日被示威者包圍，所幸當天沒有發生流血事件。同樣在6月12日，下令向示威者施放催淚彈的英籍香港警司薛鎮廷，曾被英國工黨國會議員指控「過度使用武力」。

▲英籍香港警司薛鎮廷（紅圈標識）下令施放催淚彈。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

在1997年香港回歸之前，香港警隊中大約有900名外籍警員，其中絕大多數都是英籍，他們當中有許多人被鼓勵留下來協助過渡，並被要求精通粵語，自1994年起，香港停止雇用外籍警察。目前香港警隊只剩大約60名外籍警員，最後一批外籍港警預計將在2028年左右退休。