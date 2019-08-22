公私協力攜手動保志工培植　提升收容好品質

▲台南市動保處召募台南市動物之家志工，並會進行30小時的志工培訓課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升台南市動物之家收容品質，農業局動保處強力招募具愛心、耐心及親和力且充滿熱忱的民眾，加入台南市動物之家長期志工行列，要成為動物之家志工不只要有愛心、耐心等基本條件，還必須接受志工特殊訓練，農業局動保處與中華民國保護動物協會攜手合作，辦理30小時的志工培訓課程。

課程內容包含了動保新知識、毛孩行為評估與訓練、基礎美容技巧、收容所常見動物疾病及毛孩攝影美學等五大領域，透過這些課程可了解動物保護法及台南市動保現況，並藉由訓練師的指導教學，讓學員能夠經由「做中學」的方式快速熟悉毛孩的肢體語言及訓練要領；美容教學則涵蓋保定技巧、基礎美容實作及剃毛示範；收容所常見動物疾病則由動物之家獸醫師親自授課，教導學員如何判別毛孩健康狀況；毛孩攝影美學則運用人手一機的概念，讓大家都能用手機輕鬆拍出美美的毛孩照。

經過一系列豐富培植課程後，志工於動物之家服務時，可與動物之家獸醫師及工作人員互助合作，協助毛孩擁有更好的動物福利，例如運用所學之訓犬知識，可協助毛孩社會化，使毛孩更親人；擁有基礎美容技巧可讓毛孩身體保持乾淨舒爽，大幅降低皮膚病發生率；有動物疾病常識的志工在服務時可協助判別毛孩健康狀況，讓毛孩健康狀況不佳時可第一時間獲得適當的醫療；拍攝可愛的毛孩照則可幫助行銷，提升曝光度及認養率，並降低收容壓力，進而讓動物之家收容品質越來越好。

農業局動保處吳名彬處長表示，動物之家的毛孩皆有不同的背景故事，有些可能是遭遇飼主棄養或在外流浪等因素，對人較有警戒心且不親人，期盼藉由動物之家工作人員及志工細心陪伴、引導訓練下能再次相信人類，並再次融入家庭中。

此次志工培訓課程報名截止日為9月8日，報名專線為02-27040809，亦可至中華民國保護動物協會網站（https://www.apatw.org/project/803）報名。