自主分工管理維護好空氣　花蓮召開室內空氣品質維護協調會

▲▼維護室內空氣好品質，花蓮環保局邀集縣府各相關局處，召開「室內空氣品質維護管理跨局處協調會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

室內空氣品質管理涵蓋各種類型的公私場所，花蓮縣府為使各單位能妥善分工合作，環保局24日邀集縣政府教育處、行政暨研考處、觀光處、社會處、衛生局、消防局及文化局等局處，召開「室內空氣品質維護管理跨局處協調會」。

環保署為改善室內空氣品質，維護國民健康，2010年11月23日頒布「室內空氣品質管理法」，2014年1月23日公告第1批室內空氣品質公告場所；而自2017年1月11日起，第2批室內空氣品質公告場所定義及規模正式公告，未來將會有更多的公私場所納入管制，共同努力維持優質的室內空氣品質。

環保署除逐批公告室內空氣品質公告場所外，針對多數民眾前往及駐留時間較長之公共空間，亦持續列為重點公私場所調查對象，期許各重點公私場所能在法令規範以外自我要求，有效推動室內空氣品質管理作為。

環保局長饒忠表示，本次協調會經各單位共同討論，制定室內空氣品質管理跨局處分工權責，持續更新彙整跨局處聯絡名冊與窗口。此外，並說明自主管理推動重點，包括場所管理建置、落實法規要求、共同輔導查核等3階段流程，期盼跨局處分工合作齊心為公共場所室內空氣品質把關。