違法外勞仲介要注意！　移民署修法重懲違法收容業者雇主

▲移民署將修法加重違法外勞仲介業者罰則。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

昨天30日、雙北北市就業服務商業同業公會理事長官文傑於透過媒體投書指出，移民署查緝非法移工，現行制度未把非法仲介列入，移民署對於此見解深表認同，並於今1日晚間說明回應表明將修法祭出嚴懲防堵。



移民署表示、自2012年下半年開始即推動專案查處工作，查處對象除失聯移工外，非法雇主、仲介也是重點目標，迄今已查緝非法雇主1萬3,140人、非法仲介2,408人。為整體降低外來人口逾期滯台人數，移民署更採寬嚴並濟手段，除強力執法外，今年初也以柔性措施推動為期6個月的「擴大自行到案專案」。

目前移民署仍推動修改入出國及移民法，加重「外來人口逾期」及增訂「容留、媒介外國人來台從事與許可目的不符之不法活動」等相關罰則，相關作業已進入法制程序。

移民署執行自行到案專案半年期間：總計查處非法外來人口2萬5,967人、非法雇主1,023人、非法仲介192人，查處非法外來人口成效較去年同期增68%；查處非法雇主及非法仲介人數亦較去年同期分別增加59%及46%。

移民署表示，將推動「提高逾期停(居)留外來人口逾期罰鍰額度」修法增訂「容留媒介外擊移工業者」以及「容留運送藏匿或隱避逾期者」相關罰則，希望能藉此再將低非法外籍滯台移人數。移民署說：非法雇主、仲介雖屬就業服務法規範範圍，修法也關係到勞政主管機關業務範圍，移民署將持續協調勞政主管機關，落實嚴罰非法雇主仲介，減少外籍移工在台失聯誘因。

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