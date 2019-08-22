兩具船位回報器同時失靈　船主憂「進隆泰6號」恐遭挾持

▲蘇澳籍延繩釣漁船進隆泰6號，兩具船位回報器同時失靈 船主：恐遭挾持。（圖／記者蘇澳區漁會提供）。

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭傳出漁船失聯事件，蘇澳籍延繩釣漁船進隆泰6號，在太平洋中途島海域VMS船位回報器不明原因，不再發出訊號而失聯，洪姓船主十分擔心「進」船是遭到挾持。目前國搜中心協調美、日兩國搜救單位以及附近作業漁船協助。

蘇澳籍延繩釣漁船進隆泰6號船上有1名王姓台籍船長、1名大陸籍及7名印尼籍船員，2019年7月6日12時許，由宜蘭南方澳漁港出港，但在2019年8月18日16時許，在台灣東北約2千600海里處的北緯34度38分14秒、東經171度36分海域（距中途島約7、800海浬），船上的VMS船位回報器就未再回報「進」船位置。

▲「進」船在台灣東北約2千600海里處，不明原因失聯。（圖／記者游芳男翻攝）

洪姓船主十分擔心表示，「進」船衛星電話故障，但無線電正常，船上還有兩具VMS船位回報器，沒道理回報器全部一齊故障「除非是人為關閉，不會說斷就斷」，就算船上主機若失去動力，還有副機可供電，出海前主副機才剛完成保養，兩部主、副機也幾乎不可能同時損壞。

洪姓船主強調，「進」船失聯海域，並非商船行經的路線，失聯前天氣相當穩定，並無颱風、颶風等劇烈氣候，被撞沉或受天氣影響的機會很低，就算漁船失火也來得及求救，過去曾有漁船被外籍漁工挾持，他憂心「進」船恐被漁工「挾持」。